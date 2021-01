Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui, on prend des nouvelles de "The Village" à Villefontaine. Le village de marques a cartonné en décembre malgré le contexte sanitaire et l'absence des clients étrangers. +31% par rapport à décembre 2019

La nouvelle éco : à Villefontaine échoppes en plein air et grands espaces font le succès de "The Village"

+ 31 % de fréquentation en plus en décembre par rapport au mois de décembre 2019, Le centre commercial "outlet " de Villefontaine n'a jamais autant accueilli de clients que le mois dernier. Certes, l'attente était forte avec la fermeture administrative en novembre, mais les dispositifs de sécurité et la configuration des lieux ont aussi joué pour rassurer les clients, selon Julien Raabe, le directeur de "The Village". Il était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce lundi à 7h15.

Comment expliquez-vous ce mois de décembre historique ?

On a mis tout en œuvre pour que nos clients se sentent en sécurité sur notre espace, au niveau du respect des consignes sanitaires, des normes de distanciation. Par ailleurs nos allées entre les boutiques sont en plein air, donc la ventilation est assurée. Et puis au-delà de ça, on propose beaucoup de choses : du divertissement, des spectacles, une architecture exceptionnelle... C’est une expérience que de venir à "The Village" ce n’est pas uniquement une expérience d’achat.

Avez-vous pu maintenir vos spectacles dans les allées entre les magasins ?

Oui, la configuration des lieux en plein air nous permet de maintenir les spectacles, ça n’impose pas de proximité entre les gens, nous avons beaucoup de place. Nous avons donc par exemple maintenu les spectacles aquatiques autour du plan d'eau au centre du village sans problème. C’est sûr que c'est beaucoup plus facile pour nous de maintenir les respect des distances et les consignes parce que nos boutiques sont en plein air. C’est rassurant pour nos clients et ça nous permet de "sur-performer" sur le mois de décembre.

Malgré la fermeture des restos et malgré l’absence de la clientèle étrangère ?

Effectivement, les britanniques nous manquent beaucoup, c’est un manque-à-gagner pour nos commerçants. Certes, on a la clientèle fidèle qui vient de l’Isère, de Lyon et même de la Suisse - les suisses peuvent venir - il nous reste donc une belle clientèle, mais ça ne compense pas totalement l’absence de ces touristes étrangers.

Le village de marques de Villefontaine, en mode Noël. © Radio France - Nicolas Crozel

Vous avez été l’un des rares bailleurs à annuler les loyers pendant les périodes de fermeture administrative, est-ce toujours le cas pour les restaurants ?

Pour les restaurants, c’est en discussion. On doit avoir notre PDG la semaine prochaine. Néanmoins, effectivement, notre PDG et la compagnie de Phalsbourg notre actionnaire ont annulé trois mois de loyer pour l’ensemble des commerçants sur l'année 2020. On parle de l’amour du client, les clients c’est évidemment important, mais nos commerçants comptent aussi. On ne peux pas imaginer soutenir nos commerçants sans, pendant cette crise, leur offrir les loyers.

Pensez-vous quand même à l’avenir ? votre projet d’hôtel par exemple est-il toujours dans les tuyaux ?

Alors ce n’est pas notre priorité ce projet d’hôtel, clairement. Il est toujours dans les tuyaux mais notre principale préoccupation c’est que tout le monde sorte le mieux possible de cette crise sanitaire, nous, nos commerçants et nos clients. Je donne d'ailleurs rendez-vous à tout le monde pour les soldes, le 20 janvier.

