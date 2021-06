La Nouvelle Éco : à Villegouin, Joël Beaudoin ouvre les portes de sa ferronnerie

Après un petit ralentissement en 2020, l’activité est bien repartie dans l’atelier du ferronnier d’art Joël Beaudoin à Villegouin. “La demande est même plus forte, les Français pensent plus à leur intérieur, ils ont passé plus de temps chez et ont eu le loisir de réfléchir à des projets. Le carnet de commandes est bien rempli jusqu’à la fin de l’année”, explique-t-il.

Depuis la création de son entreprise en 1988, Joël Beaudoin, ancien compagnon du tour de France, s’est forgé une solide réputation qui dépasse depuis longtemps les frontières du Berry. “J’ai quelques clients dans l’Indre mais je fais des chantiers dans toute la France et notamment à Paris. Je travaille principalement pour des particuliers”, précise-t-il.

Un exemple de réalisation sortie de l'atelier Joël Beaudoin. - Atelier Joël Beaudoin

Avec la Covid, les événements parisiens auxquels il participait habituellement - le Salon Art et Décoration et le Salon européen des métiers d’arts - ont été annulés. Prévu en mars de cette année, le Salon Art et Décoration a cette fois été reporté en octobre. Les clients, eux, se sont adaptés aux circonstances et ont été plus nombreux à passer par son site internet pour le contacter.

Principalement de la création

Grille, portail, rampe d’escalier... Ce que Joël Beaudoin préfère faire, c’est de la création. Elle représente 90 % de son activité. “Chaque pièce passe par une esquisse. On se rend sur place. Le but est qu’elle s’intègre au cadre, à l’architecture du lieu, qu’elle vienne l’embellir.” Certaines pièces complexes, élaborées selon une technique qui n’a que peu évolué au fil du temps, peuvent demander jusqu’à un mois de travail.

Un tel savoir-faire ne s’improvise pas. C'est pourquoi l’entreprise accorde une place importante à la formation. Elle accueille régulièrement en stage des élèves de l’école de ferronnerie de Varzy (Vienne) et s’apprête d’ailleurs à embaucher l’un d’eux en septembre prochain.

Dans son atelier

Pour la première fois, Joël Beaudoin va participer à l’opération Secrets de fabrique. Trois visites sont prévues cet été, la première vendredi 4 juin (inscription préalable sur https://www.indreberry.fr/secrets-de-fabrique/). “Le but n’est pas forcément de trouver de nouveaux clients, même si cela peut être le cas. Il est avant tout de faire connaître notre atelier, de montrer notre savoir-faire, et qui sait de susciter des vocations”, conclut-il.