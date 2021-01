Chaque jour France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui gros plan sur le site internet "dodonaturel.fr" basé à Villemoirieu et qui propose à la vente des matelas pour bébés en matière 100% recyclables et naturelles.

La nouvelle éco : à Villemoirieu, on vend et on fabriquera bientôt des matelas "100% naturels" pour les bébés

C'est l'histoire d'un site internet "dodonaturel.fr" lancé avant la crise sanitaire, il y a deux ans, par un nord-isérois pour commercialiser partout en France des matelas pour bébés "100 % naturels" dont la technologie est née au Japon. Pour le moment, Michael Enkirche fait venir des matelas fabriqués par un fournisseur extérieur mais il nous annonce qu'il va se lancer dans les prochains mois dans la production de matelas. Il était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi.

Qu’est-ce qu’ils ont de particulier vos matelas ?

Alors ce qu’ils ont de particulier c'est qu’ils sont fabriqués avec une nouvelle matière 100 % naturelle, utilisant la technologie Breathair® à base de polymère végétal, notamment de l’amidon de maïs et de pommes de terre. Le gros avantage de ce produit c’est qu’il est 100 % recyclable

Vous ne les fabriquez pas vous-même ?

Pour l’instant non, je les fais venir, mais j'ai un projet qui est très près d’aboutir et qui est de les faire fabriquer ici en nord-Isère, sur la commune voisine de Vaulx-Milieux pour être précis. Nous allons avoir une production locale française, on est très fier. Il y aura de la création d’emplois à la clé, a priori au moins deux emplois dans la fabrication, et deux personnes chargées de la logistique du site internet car nous vendons principalement sur le web.

Comment vous est venue l’idée de ce business original ?

Déjà c’est un business en pleine expansion. Il y a plus de 700 000 naissances par an en France, c’est donc un gros potentiel. Ça fait en effet deux ans que je distribue ce produit. J’ai été contacté directement par un distributeur de matelas et je me suis dit que c'était un bon plan, qu’il y avait quelque chose à faire avec ce produit, et donc je me suis lancé à corps perdu dans cette aventure. Depuis deux ans, "dodo naturel" existe sur le net et ça marche plutôt pas mal. Actuellement nous avons 1000 visites par jour et des ventes qui vont avec. Ce n’est jamais assez, on pourrait faire plus, on a besoin de communication, de faire connaître notre produit qui est très novateur et n’a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs

En quoi est-ce que ce matelas est novateur ?

Alors déjà par la matière, mais aussi pour le ressenti. On est au top. On a une densité de 35 kilos par m³, on est vraiment dans les normes pour l’enfance, c’est du "top niveau". Question "ressenti" c’est l’équivalent d’un matelas à mémoire de formes, c'est ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché.

Par contre c’est plus cher qu’un matelas "classique" ?

Oui, les matelas coûtent 179 euros, c’est le prix du marché haut-de-gamme de la literie pour enfants. C'est à peu près les prix, voire un peu moins cher que des matelas en latex bio qui sont nos concurrents.

Et peut-être un jour, fabriquerez vous des matelas pour adultes ?

On n’y travaille très sérieusement en effet.

