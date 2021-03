La nouvelle éco : à Voiron, le groupe Adéquation lance Véligood, un service de livraisons de repas

Le groupe Adéquation spécialisé dans l'insertion s'apprête à lancer dans les prochains jours, un service de livraison de repas à domicile commandés à des restaurateurs locaux. Avec "Véligood", sorte d'"Uber eat" local et écolo. La livraison se fait via des vélos électriques. Maxime Delhommeau, chargé de projet dans le groupe Adéquation était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce jeudi à 7h15.

Comment va fonctionner votre service ?

Tout part déjà de notre nouvelle activité que nous venons de lancer et qui s’appelle Véligood, qui assure plusieurs prestations autour du vélo, notamment de la location de vélos, vente de vélos, révision de vélos. Nous allons donc lancer également une nouvelle activité de livraison de commandes, en premier lieu de repas. Ça se passera en lien avec la plate-forme internet créé par la communauté de communes du pays voironnais en octobre dernier "paysvoironnais.shop" qui est une market-place locale. Cette plate-forme permet aux commerçants et aux restaurateurs du territoire de proposer à la vente leurs différents produits en cette période de confinement ou de couvre-feu. Nous, nous proposons, en complément, d’assurer le service de livraison directement à la population.

L’objectif c’est que les habitants puissent commander en ligne et que nous leur livrions directement à domicile, grâce a notre nouveau service. L'équipe de "paysvoisonnais.shop" a fait appel à nous pour qu’on puisse proposer un système de livraison qui se veut et "éco-responsable" avec des livreurs qui sont salariés et qui sont équipés de vélos électriques.

C'est donc une sorte d'"Uber eat" ou "Delyveroo" local et écolo ?

Alors on peut effectivement se prêter à cette comparaison. On est dans un système local, donc l’objectif c’est vraiment de pouvoir accompagner les commerçants et les restaurateurs et de favoriser le commerce local.

Est-ce que vous allez embaucher ?

Oui, nous avons embauché nos livreurs, avec de vrais contrats de travail. On leur fournit l’ensemble du matériel nécessaire, bien sûr les équipements de protection de sécurité et le vélo électrique.

Le service sera payant ?

Pour les usagers, il y aura un paiement qui se rajoutera à leur commande au titre des frais de livraison. On essaye en revanche d’être au maximum compétitif sur les prix, puisque l’objectif est vraiment de favoriser le plus possible le commerce local.

C’est un service que vous espérez durable ? au-delà de la crise sanitaire du moment ?

C’est notre objectif. On va commencer d’abord avec la livraison des plats commandés aux restaurateurs et ensuite on va étendre ce service de livraison aux commerçants, en créant notamment un point de "clic and collect" dans nos locaux (33 rue Hector Blanchet à Voiron) pour que nous puissions aussi centraliser les commandes dans nos locaux et devenir un lieu de retraits pour les clients.

Pour l’instant, on démarre avec deux vélos, deux livreurs et on est actuellement en contact avec des restaurateurs pour qu'ils nous référencent et qu"on puisse commencer le service, on l’espère, à la mi-mars.

