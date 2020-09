La nouvelle éco : à Yssingeaux, Heode propose du mobilier en kit pour transformer son véhicule en van

Tout est parti d'un voyage. "On est parti autour du monde avec ma compagne et au retour on n'avait pas envie de s'arrêter là", raconte Benoît Duval, le fondateur d'Heode. Le couple décide de repartir, en Europe cette fois, et en road trip. "On a souhaité aménager un véhicule mais on avait un temps relativement court et un budget relativement serré, et en regardant l'offre sur le marché, il n'y avait pas exactement ce qui répondait à nos besoins", poursuit Benoît Duval. Avec sa compagne, ils aménagent donc eux-mêmes leur véhicule, font leur voyage et c'est pendant le voyage que l'idée de Heode a germé.

Benoît Duval, fondateur d'Heode Copier

"Le Ikea du van à aménager"

L'entreprise est lancée à l'été 2019, à Yssingeaux (la compagne de Benoît Duval est originaire de Haute-Loire). Quatre personnes y travaillent actuellement . "Nous concevons les meubles, _on a des sous-traitants qui fabriquent nos panneaux_, qu'on réceptionne ensuite chez nous, qu'on emballe et qu'on expédie", détaille Benoît Duval. L'ameublement proposé va de la banquette convertible aux colonnes de rangement, "pour mettre un frigo ou des toilettes par exemple". Des meubles en kit qui coûtent "30% moins cher" que ceux des concurrents, assure le fondateur d'Heode, qui n'hésite pas à définir son entreprise comme "le Ikea du van à aménager".

Pendant le confinement, Benoît Duval a vu les commandes se multiplier. "Ça a été plutôt positif pour nous puisque la majeure partie de notre activité se passe sur internet et que les Français ont beaucoup commandé pendant le confinement et avaient le temps aussi a priori d'aménager leurs véhicules", commente le jeune patron.

