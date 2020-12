La nouvelle éco : à Yvrac près de Bordeaux, des bouteilles isothermes personnalisables

Edouard Bournac et ses bouteilles isothermes personnalisables.

La nouvelle éco s'intéresse ce matin à un site de e-commerce basé à Yvrac entre Bordeaux et Libourne. Il s'appelle mabouteille.fr et propose des bouteilles isothermes. Originalité, elles sont personnalisables. Sur la bouteille, vous pouvez choisir de graver votre prénom, une inscription ou encore le logo de votre entreprise. C'est réalisé directement dans les locaux du site grâce à trois techniques de marquage différentes : gravure laser, impression numérique ou sérigraphie. Parmi les 7 salariés de mabouteille.fr, il y a d'ailleurs des graphistes afin de proposer des gravures très réussies. L'autre intérêt de la démarche, c'est son aspect environnemental. En France, chaque année, ce sont quelques 25 millions de bouteilles en plastique qui finissent à la poubelle, ce qui est une énorme source de pollution.

Une affaire familiale

Le site a été créé il y a 9 ans dans la propriété familiale, le château Vray Canon Boyer, à Saint-Michel-de-Fronsac. Ce n'est d'ailleurs que cet été que l'entreprise s'est installée dans des locaux plus grands à Yvrac. Le père Hubert Bournac et son fils Edouard se sont associés pour créer mabouteille.fr. Edouard était analyste financier, son père Hubert a déjà mené pas mal de projets. Il avait innové avec des magasins de vente de vin en entrepôt. Il a ensuite monté une entreprise de tourisme autour du vin et du golf. Puis il a été l'un des premiers actionnaires du site de ventes privées ventealapropriete.com.

Mabouteille.fr connait en ce moment une forte activité avec le confinement qui favorise les achats par internet. La période de Noël est également propice et le site enregistre ces jours-ci plus de 50 commandes quotidiennes.

