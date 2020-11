La nouvelle éco : Accompagnement renforcé pour les jeunes en recherche d'emploi

Il y a actuellement plus de 10 500 offres d'emploi à saisir dans la Somme, l'Oise et l'Aisne

Il y a actuellement plus de 10 500 offres d'emplois à pourvoir et 20 000 places en formation à saisir dans les trois départements picards, la Somme, l'Oise et l'Aisne, indique le directeur territorial de Pôle Emploi en Picardie, Jean-Pierre Tabeur. Ces offres concernent aussi les demandeurs d'emploi âgés de 16 à 26 ans, surtout dans les domaines suivants : santé, construction, la logistique et l'aide à la personne.

Dans le cadre du plan de relance, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour aider les jeunes arrivant sur le marché du travail précise Jean-Pierre Tabeur. Il y a par exemple une aide exceptionnelle de 4 000 euros pour les entreprises qui embauchent une personne entre 16 et 26 ans. Il y a aussi la mise en place de "l'emploi franc +" pour inciter les entreprises à employer des jeunes résidant dans un quartier dit prioritaire. L'aide est de 17 000 euros pour un CDI échelonnée sur trois ans. Enfin, il y a les aides pour l'apprentissage.

Pôle Emploi incite donc à continuer à chercher un travail malgré le reconfinement. Les contacts sont sur pole-emploi.fr.