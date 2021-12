La nouvelle éco : acheter un sapin de Noël local, c'est possible en Isère

La course aux sapins de Noël est ouverte ! À Grenoble, on peut trouver des sapins qui ont poussé en Isère boulevard Clémenceau. Le marché aux sapins ouvre ce vendredi 3 décembre. Neuf producteurs y participent, dont Jérémy Rajat installé à Laval-en-Belledonne. Il a préparé 600 arbres cette année.

D'abord une question essentielle pour guider le choix du sapin : qu'est-ce qui fait un beau sapin de Noël ?

Un beau sapin de Noël, c'est un sapin naturel bio cultivé dans nos montagnes ! Après, il y a des Nordmann, des épicéas, des Nobilis. Le Nordmann, il n'a pas d'odeur mais il garde ses aiguilles. L'épicéa, il sent bon, mais il perd ses aiguilles donc il faut le prendre un peu plus tard dans la saison et après on a le Nobilis. Il sent bon et il ne perd pas ses aiguilles.

Cette année, comment ça s'est passé pour vous ? La production est un bon cru ?

Les sapins sont assez jolis, mais l'exploitation est assez compliquée en ce moment du fait de la neige. On est un peu sous la neige, un peu sous la pluie ... La météo est un peu capricieuse.

Ça complique les derniers préparatifs pour pouvoir les présenter aux clients ?

Oui, parce que les sapins sont sous la neige, il faut les déneiger, les passer dans les machines, préparer et faire les plots. Le sapin humide il se conservera mieux, de toute façon, plus il est mouillé, plus il restera vert longtemps. Et après, c'est nous ! Plus on est mouillé, moins on est sec longtemps [rire], donc, c'est plutôt pour l'utilisateur que c'est compliqué.

Certaines personnes préfèrent acheter un sapin décoratif en bois, qu'ils considèrent plus écologique ou un sapin artificiel. Est-ce que vous avez toujours autant de clients pour les sapins de Noël naturels ?

Le sapin artificiel fait des hauts et des bas, c'est un peu aléatoire. Aujourd'hui, il est quand même assez cher donc pas forcément abordable non plus pour tout le monde. Et après le sapin naturel, ce n'est pas la déforestation, c'est quand même une culture. Ça fait vivre des agriculteurs, c'est quand même des arbres qui captent du CO2 donc ça n'a pas un bilan carbone très négatif. Même pour la biodiversité : c'est quand même des refuges pour plusieurs espèces donc ce n'est pas du tout à l'encontre de l'écologie comme on pourrait le croire. On a quand même beaucoup de clients et beaucoup de retours à des sapins frais, vers des producteurs locaux.

C'est important pour les clients cette dimension locale, savoir que le sapin de Noël vient de l'Isère, du massif de Belledonne ?

Oui ! Je pense que pour tout le monde, c'est important. Non plus aller acheter son sapin dans une grande surface parce qu'on est dans la grande surface et que c'est plus pratique, même pour nous producteurs, ça a du sens. On ne va pas aller vendre des sapins à Paris. Les gens recherchent quand même un sapin local et frais.