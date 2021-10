La nouvelle éco : achetez un ordinateur reconditionné et donnez votre vieux matériel informatique à Emmaüs

Si vous cherchez un ordinateur reconditionné ou que vous voulez donner le matériel informatique dont vous ne vous servez plus, alors cela pourrait vous intéresser ! Emmabuntüs, un collectif, s'occupe de récupérer et reconditionner les appareils, pour les vendre à moindre coût par le biais d'Emmaüs.

En arpentant le site Emmaüs de Villers-les-Pots, vous pourrez rencontrer Yves Dautelle. Cet octogénaire, passionné d'informatique, reconditionne les ordinateurs de bureau puis les vend. Il explique ce qu'on peut acheter sur son stand : "On trouve des unités centrales à moins de 100 euros, avec clavier et souris. L'acheteur bénéficie d'un minimum de 60 programmes." Des programmes parmi lesquels une suite bureautique. Yves Dautelle vend aussi des ordinateurs portables, mais ils sont plus rares.

Sur les appareils, le bénévole installe le système d'exploitation Emmabuntüs, c'est-à-dire le système Linux développé spécialement pour Emmaüs par un collectif de personnes. Mais Yves Dautelle peut aussi s'adapter à vos demandes. "Il m'est arrivé d'installer d'autres systèmes. Pour un musicien, j'ai installé un autre Linux possédant l'éditeur de partitions, le synthétiseur, des outils pour musicien. Suivant l'orientation que souhaite prendre le client, _il est possible de choisir un Linux différent_. Des systèmes Linux, il en existe plus de 300 !" Yves Dautelle peut également ajouter de la mémoire à l'appareil vendu.

Comment donner son vieux matériel informatique ?

Il est aussi possible d'apporter le matériel informatique dont vous ne vous servez plus. Quel que soit l'état, la marque, l'année d'achat, le bénévole récupère tout ce qui traîne dans vos placards. "_Les unités centrales, les écrans, les claviers, les souris, les accessoires divers comme les éléments pour la wifi_, etc. Tout ce qui ne peut pas être valorisable chez nous prendra le circuit recyclage." Cette activité de tri et de reconditionnement, Yves Dautelle l'exerce depuis 10 ans. Environ 200 appareils sont passés entre ses mains.

Pour acheter un ordinateur reconditionné, rendez-vous au site Emmaüs de Villers-les-Pots les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 13h30 à 17h. Vous pouvez déposer le matériel informatique dont vous n'avez plus l'utilité dès 9h du matin.

"Ahurissant de jeter un matériel qui fonctionne !"

Adrien Daugabel, directeur informatique de la société Biogroup sur le secteur Bourgogne-Champagne, a mis en place une convention pour que son entreprise donne des appareils à Emmabuntüs. Dans sa société, "on se rend compte qu'au bout de trois à cinq ans, les machines ne sont plus adaptées à un usage professionnel. Cependant, un ordinateur peut encore fonctionner pendant cinq à dix ans" explique le jeune homme. "Plutôt que de jeter les postes de travail à la déchèterie, on préfère les donner à des associations. Peu d'entreprises effectuent cette démarche. _C'est complètement ahurissant de jeter du matériel qui fonctionne ! Donner à des associations, ça ne coûte rien à l'entreprise_, et en plus on en fait bénéficier des personnes et ça, c'est un geste qui me tient à cœur."