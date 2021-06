La nouvelle éco : Activa Park, un parc d'entreprises va ouvrir au Mans en septembre

Le 10 septembre prochain, Activa Park ouvrira au Mans dans la zone du Fouillet. Il s'agit d'un parc d'entreprises qui souhaite se démarquer en proposant de petites surfaces, notamment pour les artisans et les entreprises du bâtiment.

L'objectif est de se démarquer en proposant de petites surfaces, de 85 à 145 mètres carrés, pour des loyers de 450 à 730 euros. "C'est notamment destiné aux artisans ou aux entreprises du bâtiment", explique Killian Merdrignac, négociateur en immobilier en charge du projet.

"Ce sont par exemple des artisans déjà présents sur le Mans ou des PME régionales qui souhaitent avoir une antenne sur le Mans sans pour autant louer un très grand bâtiment", poursuit-il.

Plus grand qu'un box de garage

Ce projet n'est pas un essai, le promoteur avait déjà monté des parcs similaires en Normandie, notamment à Evreux. Un quart du site a déjà trouvé preneur en un mois et demi. "On compte remplir au moins la moitié du parc sur septembre et atteindre les 100% d'ici la fin de l'année."

"La demande était auparavant sur des cellules de 200, 300, 400 mètres carrés," ajoute le négociateur. "Maintenant, les entreprises cherchent de plus petites cellules : plus grandes que le box de garage, mais plus petites que des cellules d'activité classique."

"On ouvre le panel des possibilités", conclut-il.