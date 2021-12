La nouvelle éco : Addimaux, le jeu toulousain pour apprendre à compter

Contraints au chômage partiel en 2020, ces ingénieurs aéronautiques ont créé chez eux à Cornebarrieu (Haute-Garonne) Lunema, leur société, directement inspirée des prénoms de leurs trois enfants, Lucas, Néo et Emma. C'est aussi le nom du site Internet qui commercialise leur jeu Addimaux, au prix de 10 euros. Sébastien et Emmanuelle Godfroy n'ont pas quitté Airbus, ils se lancent dans cette aventure des jeux pour enfants, encore au rayon hobby, avec des projets plein la tête.

Le jeu a été produit en mille exemplaires. - Addimaux

Bientôt Multiplantes et Soustratrucs

Addimaux est un jeu destiné aux 5-10 ans, sur le modèle de la bataille, celui qui additionne correctement remportant le pli. Ils ont fait appel à Justine Vergès, une dessinatrice pour enfants toulousaine, et à un fabriquant alsacien, Cartamundi.

On tenait vraiment à faire ce jeu en France. Pourtant c'était tentant de s'adresser à la Chine, des prestataires chinois nous ont répondu très rapidement et nous auraient coûté deux fois moins cher. - Sébastien Godfroy

Le jeu a été produit à 1.000 exemplaires. Il est trouvable sur le site de Lunema, mais aussi à l'Intermarché Cornebarrieu, où il s'en est déjà vendu 150. "C'est plus ludique qu'autre chose pour le moment, on rentre tout juste dans nos frais, on n'a pas cherché à se faire une marge importante", concède le père de famille qui envisage déjà des versions "soustractions" et "multiplications" de son jeu de cartes.