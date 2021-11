La nouvelle éco : Adecco recrute des centaines d'intérimaires en Picardie !

Les confinements étant (on l'espère) derrière nous, la reprise des activités des entreprises fait augmenter le nombre de demandes d'intérimaires fortement. "On a déjà affiché une évolution des demandes par rapport au deuxième trimestre de +3% et par rapport au troisième trimestre 2020, on affiche une demande de +30%!, constate Marie-Astrid Smagghe, directrice de la zone picarde pour Adecco, sur l'antenne de France Bleu Picardie. Il y a une nette reprise des entreprises et il y a un regain d'activité très marqué sur l'ensemble du périmètre picard." C'est la raison pour laquelle, la société Adecco et ses 22 agences sur les trois départements de la Picardie (Somme, Aisne et Oise), recrutent plusieurs centaines d'intérimaires. Réécoutez la Nouvelle éco en cliquant ci-dessous sur le replay.

Par exemple, 2 875 postes de préparateurs de commandes sont à pourvoir en intérim et en CDII (CDI intérimaire) ou encore 820 agents de production dans toute la région.

Dans le détail dans les Hauts-de-France, ce sont plusieurs milliers de missions à pourvoir dans le Nord et le Nord-Pas-de-Calais et plusieurs centaines en Picardie :

Nord (59) : 3 777 postes

Pas-de-Calais (62) : 2 755 postes

Somme (80) : 687 postes

Oise (60) : 506 postes

Aisne (02) : 500 postes

Pour postuler, il faut d'abord candidater sur le site Internet d'Adecco, puis prendre rendez-vous en agence.