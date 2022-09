La nouvelle éco - Adhex fête ses 70 ans, inaugure de nouveaux locaux et s'implante en Allemagne

Le Groupe Adhex réalise un chiffre d'affaires voisin de près de 100 M€ avec un effectif de 570 personnes, dont 370 à Dijon-Chenôve et 45 dans sa nouvelle unité de Pelousey dans le Doubs. Adhex est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'adhésifs et d'étiquettes techniques pour le compte de grands donneurs d'ordre internationaux dans les secteurs de l'automobile, de la santé et de l'industrie. Sur le site de Chenôve se trouve également la société AdhexPharma, autre filiale de Burgundy Ventures, qui conçoit et fabrique des patches pharmaceutiques (130 employés, 28 M€ de chiffre d’affaires). L’entreprise pharmaceutique AdhexPharma a pour ambition de devenir le N°1 mondial du développement et de la fabrication de patchs transdermiques et de films oraux. Dans cette perspective, AdhexPharma poursuit son développement en Allemagne en rachetant une entreprise du groupe Tesa. Entretien avec Roland de la Brosse, le président d'Adhex.

Roland de la Brosse, président d'Adhex Copier

Roland de la Brosse, président d'Adhex à Chenôve - Adhex

Adhex fête ses 70 ans cette année et vous en profitez pour inaugurer vos nouveaux locaux ce samedi, c'est un gros investissement pour Adhex?

D'abord, c'est un bel événement car ces 70 ans marquent l'histoire et toute la construction de notre société. On en profite pour inaugurer un bâtiment de 7.000 mètres carrés sur notre site de Chenôve. Et dans ce bâtiment, il y a une partie de laboratoire avec des équipements nouveaux pour poursuivre notre effort de recherche avec un nouveau tunnel pilote qui va nous permettre de faire des prototypes et des petites séries. On est en train de tout finaliser, tout câbler pour pouvoir être prêt pour cette inauguration ce samedi.

Pour quel type de recherche exactement?

Vraiment, c'est le cœur de notre métier. Ce sont les adhésifs, les ruban adhésif même exactement, dans trois secteurs. De l'adhésif pour l'automobile, la santé pour les électrodes et les pansements et le bâtiment. C'est un métier qui évolue en permanence parce que on a des possibilités nouvelles avec la chimie. Les besoins des clients sont aussi en évolution permanente. Dans le bâtiment, par exemple, on met au point des nouvelles membranes qui permettent d'avoir une meilleure isolation des bâtiments. Dans le monde du pansement, on va voir des produits qui sont mieux tolérés par les patients. Et d'une manière générale, on a un gros effort aussi sur l'écoconception de nos produits, avec des produits qui sont de plus en plus verts, et qui utilisent moins de solvants. Tout ça nécessite un gros effort de recherche mené par notre laboratoire, nos docteurs en chimie, nos techniciens, qui font un travail fantastique jour après jour.

7000 mètres carrés, c'est un bâtiment énorme. Savez vous déjà quel sera l'impact de la hausse des coûts de l'énergie pour Adhex?

Bien sûr, on le calcule en permanence. C'est déjà un impact financier qu'on estime à peu près à deux millions d'euros. Notre société fait un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros, donc c'est une énorme partie de notre résultat, et forcément cela nous soucie énormément. Le sujet de l'énergie, on l'aborde d'un point de vue économique, mais aussi au niveau de l'environnement dans un souci de décarbonation. Notre action environnementale est évidemment de trier et recycler, mais elle porte aussi sur la mise en place de process industriels qui soient très efficaces tout en utilisant moins d'énergie. Et chez nous, des ingénieurs très qualifiés en thermodynamique, cherchent des solutions pour utiliser moins d'énergie en gardant le même volume de production. Ça veut dire des moyens industriels nouveaux et beaucoup plus efficaces. On investit trois millions d'euros pour avoir des rendements énergétiques meilleurs. Par exemple, sur la ligne d'induction, on va faire l'acquisition d'échangeurs pour récupérer la chaleur générée par nos process pour la réinjecter dans le chauffage des bâtiments, dans les climatisations et donc avoir beaucoup plus d'efficacité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Adhex et Adhex Pharma s'agrandissent à l'international avec l'acquisition d'une entreprise allemande

Adhex c'est aussi un groupe, Burgundy Ventures, dont fait partie Adhex Pharma. Là aussi il y a une grosse actualité cette semaine avec le rachat de l'entreprise allemande Tesa Latec spécialisée notamment dans les patchs pharmaceutiques. Elle devient filiale d'Adhex Pharma, la société sœur d'Adhex, et qui est, elle même, spécialisée dans les patchs pharmaceutiques, notamment pour le sevrage du tabac.

On avait de la croissance continue, mais là on va faire un saut d'un seul coup ! - Roland de la Brosse, Président d'Adhex

"On avait des relations avec cette société allemande depuis très longtemps. L'Allemagne, c'est un pays qui a une grande tradition de technologie sur ce type de produits et on a pu trouver un accord avec le propriétaire actuel qui était là pour faire l'acquisition des sociétés. Pour nous, c'est vraiment la possibilité de mettre un pied en Allemagne. On avait de la croissance continue, mais là on va faire un saut d'un seul coup. Et puis ça nous donne une visibilité sur le marché international. C'est un marché où on doit convaincre des clients coréens, américains, de tous les pays, brésiliens peut être? Cette acquisition nous permet de gagner beaucoup en visibilité et aussi de gagner de nouveaux collègues avec beaucoup d'expérience. L'équipe allemande a déjà dans ses cartons de nouveaux produits, une très forte expertise en formulation, on va essayer de grouper nos forces avec l'équipe française pour pouvoir développer de nouveaux produits, de nouveaux patchs pour des affections très variées telles Alzheimer, Parkinson et le cancer. Ce sont des médicaments et c'est vrai que c'est aussi notre notre raison d'être de trouver des produits qui vont servir à des patients et donc à fournir une partie adhésive pour Adhex." s'enthousiasme Roland de la Brosse

Des dizaines de nouveaux emplois et une nouvelle usine à Dijon d'ici trois ans

Le Président d'Adhex explique également que cette acquisition va se traduire par la création d'emplois et la construction d'une nouvelle usine dans la métropole dijonnaise. Roland de la Brosse estime à peu près à 60 le nombre emplois qui seront créés d'ici trois ans, et même une centaine si tout ce passe bien. "On a une toute nouvelle usine à implanter, donc on va devoir revoir ce plan avec la métropole pour les permis de construire." ajoute le grand patron d'Adhex.

à lire aussi La nouvelle éco : à Chenôve, Adhex aborde 2022 avec optimisme