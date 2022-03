La nouvelle éco - A.E Vinariam, un nouveau site de vente de vin en ligne pour découvrir le vin autrement

Passionné de vins depuis tout petit, à 23 ans seulement, Adrien Emon a déjà un très beau parcours derrière lui. Des vignes de côtes de Nuits à celles de Morey-Saint-Denis, ce jeune homme a également en poche un BTS viticulture et œnologie, une Licence Commerce des Vins et une expérience de commercial chez un négociant important de la Côte de Nuits. Initialement vigneron, il continue à exercer son activité et son métier de passion, faire du vin. Adrien Emon propose aujourd'hui des vins bio et en biodynamie en ligne sur son site A.E Vinariam. On y trouve du Pinot Noir et du Chardonnay, "sur des vins en crus, avec une viticulture et œnologie proche du travail bourguignon." avec un rapport qualité prix le plus juste sur des références exclusives. Entretien avec cet amoureux sans modération de la vigne et du vin.

Adrien Emon, créateur du site de vente en ligne "Ae Vinariam" à Messigny-et-Vantoux Copier

Adrien Emon, créateur du site de vente de vin en ligne "Ae Vinariam" © Radio France - Christophe Tourné

Vous êtes passionné par le vin et vous lancez un site de vente en ligne, pourquoi?

Force est de constater que j'étais en grande difficulté pour trouver de grands et bons vins à des prix abordables. J'ai été formé pendant environ cinq ans dans le milieu du vin, dans la viticulture et l'œnologie, et j'ai aujourd'hui une grande exigence. Et c'est vraiment de la difficulté de trouver un grand vin sans se ruiner qui m'a incité à m'orienter vers d'autres marchés que le Bourgogne.

Le vin, c'est votre passion et la vigne également puisque c'est votre métier?

Tout à fait. J'ai vraiment été formé dans la viticulture et l'œnologie, donc dans les vignes, les pieds dans les vignes, dans le végétal, le monde du vivant, sur une optique de faire du vin en biodynamie et avec une grande passion pour l'œnologie.

La vente en ligne, vous permet quand même un contact avec le client?

J'ai envie d'apporter une touche un peu humaine à la chose et j'aimerais faire le lien en rencontrant mes clients, en leur donnant des conseils via "contactez nous" sur notre site. La livraison est d'ailleurs gratuite dans un rayon de 50km autour de Dijon.

Vous êtes importateur exclusif en Côte-d'Or de certains vins allemands. Ils font aussi du bon vin outre-Rhin?

Absolument. Tout est parti d'un voyage avec trois amis vignerons en Bourgogne. Nous sommes allés dans la région viticole de Baden située à 15, 20 minutes de la frontière française, non loin de l'Alsace. C'est une région où ils font des très, très grands vins, malheureusement peu connus puisque difficiles à trouver en France. Et grâce à ma formation et à mon expérience dans le vin, j'ai un palais qui est relativement aiguisé, ce qui me permet de trouver de petites pépites à des prix abordables et avec un excellent rapport qualité / prix.

Une bouteille de vin allemand du domaine Schlumberger-Bernhart dans la région de Baden proposée à la vente sur le site A.E Vinariam - A.E Vinariam

Qui visez vous avec Ae Vinariam, votre site de vente en ligne?

L'idée est de proposer ma propre sélection de vins avec des références exclusives, donc je commence par des vins allemands. Mais j'ai espoir de trouver d'autres vins, d'autres pépites en France, abordables elles aussi puisque c'est vraiment le maître mot du site et l'idée, c'est de viser une clientèle vraiment diverse et variée, des retraités, des jeunes, vraiment tout le monde !

Quels sont vos objectifs en termes de chiffre d'affaires?

Ça fait un mois, un mois et demi que le site est en ligne et je vise aux alentours de 30 à 40 000 euros grosso modo de chiffre d'affaires à l'année. Au niveau du vin allemand, il faut compter entre 12,99 euros et 39 euros la bouteille. L'idée, c'est d'offrir plusieurs villages jusqu'aux grands crus.