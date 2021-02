La nouvelle éco : Aero India 2021, le premier salon de l'aéronautique "physique" depuis un an

C'est le premier salon aéronautique international qui se tient physiquement depuis un an. Du 3 au 5 février 2021, le Pavillon France y accueille 20 entreprises fédérées par le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), dont Gaches Chimie implantée à Escalquens (31).

C'est l'un des secteurs qui souffre le plus de la crise économique consécutive à la crise sanitaire : le secteur aéronautique avec le transport aérien fortement diminué depuis le premier confinement français, en mars 2020. Signe de cette dégradation, le salon international de l'aéronautique Aero India 2021 est le premier à se tenir en "présentiel" depuis celui de Singapour, qui remonte à février 2020. Vingt entreprises aéronautiques ont donc un stand dans le Pavillon Français, fédérées par le GIFAS, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales.

Des contrats en Inde pour Gaches Chimie

Parmi elles, Gaches Chimie qui emploie quelques 350 salariés, notamment à Escalquens, au sud de Toulouse et dont les plans ont finalement été un peu modifiés, une fois encore à cause du contexte sanitaire. "Malheureusement, le voyage était prévu jusqu'à la dernière minute mais les nouvelles restrictions sanitaires m'ont poussé à y renoncer", explique Caroline Gaches, la directrice de la division aéronautique, défense et spatial. Elle qui sait combien les échanges physiques n'ont rien à voir avec les salons virtuels fréquentés depuis un an. "Cependant, l'alternative virtuelle permet au moins d'enclencher quelques prises de contact."

Gaches Chimie fait de la distribution de produits chimiques pour le support du monde industriel et l'activité aéronautique, défense et espace représente environ 40% de son chiffre d'affaires. Autant dire que l'entreprise familiale s'est vue très impactée par la crise du Covid, ces derniers mois mais a également réussi à atténuer un peu les effets avec des "solutions de protection", comme les masques ou le gel hydroalcoolique par exemple. Et pas seulement : "en parallèle, nous avons poursuivi des projets avec nos clients notamment Dassault qui nous a poussé à continuer notre développement en Inde, notamment dans l'objectif de faire une fusion avec une société locale pour s'orienter vers la clientèle indienne", explique Caroline Gaches.

D'autres sociétés comme Novae qui prévoyaient de participer à Aero India 2021 ont dû y renoncer après le durcissement des mesures gouvernementales, la semaine dernière, pour limiter la propagation du coronavirus.

