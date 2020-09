La Nouvelle Eco : affluence monstre chez Emmaüs à Norges-la-Ville

Les objets de seconde main se vendent vite, depuis la fin du confinement. A Norges-la-Ville, au nord de Dijon, on est nombreux chez Emmaüs : les acheteurs y trouvent les produits utilisés et rénovés, pour pas cher. On n'hésite pas à attendre longtemps, et à courir dès l'ouverture du magasin.

A Norges-la-Ville, la foule se presse pour chercher les bonnes affaires dans la recyclerie Emmaüs, depuis le 11 mai dernier. Là-bas, on donne une nouvelle vie à des produits dont on ne se sert plus. C'est le cas entre autres des meubles, des jouets, des vélos et d'autres objets en bon état. L'association les vérifie d'abord, avant de les rénover. Ils sont ensuite remis en vente, pour le plus grand bonheur des amoureux de bonnes affaires. Christelle Prodon, directrice de la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville, nous en parle dans la Nouvelle Eco.

Christelle Prodon, qu'est-ce qui explique cette hausse de la fréquentation ?

Pendant deux mois, les gens ont fait du tri. On a été submergés par des dons importants, dans les premières semaines du déconfinement. Je pense que le confinement a fait que les gens veulent consommer différemment. Il y a des personnes qui aujourd'hui, sont dans une démarche de consommer local, d'utiliser des produits recyclés, ce qui est dans l'air du temps.

Il y a beaucoup de nouveaux clients qui viennent depuis la fin du confinement. Qui sont-ils ?

Il y a une hausse de la clientèle, alors qu'on pensait que ça serait progressif. Les clients habituels sont revenus tout de suite. De nouveaux clients sont venus aussi : plutôt des jeunes, des familles. Là actuellement, beaucoup de jeunes, car c'est la rentrée scolaire. C'est la période où les jeunes commencent à emménager un peu leurs studios. On a des gens plus fragiles, qui reviennent là, tout doucement. On les voit notamment le mercredi, parce qu'ils sentent que c'est bien sécurisé, côté mesures de protection contre le Coronavirus.

Les vêtements sont parmi les produits de seconde main les plus vendus, chez Emmaüs à Norges © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Quels produits se vendent le mieux ?

On vend beaucoup de vêtements. C'est ce qu'on appelle, chez nous, la "fripe". Il y a aussi une grande quantité de meubles que l'on achète : des meubles contemporains, comme des meubles anciens. Après, il y a la bibliothèque : on a une belle collection de livres. Et ça, ce sont des objets qui s'écoulent très bien aussi.

C'est important le résultat de ces ventes de produits de seconde main, pour Emmaüs ? Ça représente quelle partie des ressources de l'association ?

Oui, c'est important, car le site permet d'accueillir et de faire vivre les communautés. Il y a ici à peu près 100 personnes accueillies, dont des familles, avec des enfants. Pour toute l'activité, il y a environ 80 personnes, sur ce que l'on appelle la "vente" et sur le "démontage". 90% de nos ressources sont liées aux dons des gens, et à la revente des objets.

