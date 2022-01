La nouvelle éco - La société dijonnaise A.G.I.L.E réalise des bulles isolantes pour lutter contre les virus

La société dijonnaise SAS A.G.I.L.E est spécialisée dans la fabrication de bulles d'isolement et de protection adaptables, pour lutter contre les virus à destination du secteur médical ou encore de l'armée. Elle résulte de la mise en commun de deux "savoir-faire", l'un en matière de production de bâches, l'autre en matière d'aluminium. Cette jeune société a été créée en juillet 2020 et vend déjà ses produits dans toute la France et dans les DOM / TOM. Entretien avec son directeur général, Anthony Grand.

Anthony Grand, le directeur général de la société dijonnaise A.G.I.L.E spécialisée dans les solutions pour isoler les patients contaminés © Radio France - Christophe Tourné

Anthony Grand, directeur général et co fondateur de la société A.G.I.L.E

Qu'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité?

Le Covid est intervenu au mois de mars 2020 et le CHU de Dijon est venu nous solliciter pour trouver une solution de protection par rapport aux patients et pour protéger également les médecins intervenant sur des patients contaminés. Il en a découlé des solutions antivirus. Tout est donc parti du covid, mais cela permet également de protéger contre toutes sortes de virus qui sont dans l'air en général.

On a commencé à travailler ensemble il y a déjà de ça quatre ans avec Eric Léger. Il produit de l'aluminium sur mesure et moi, je confectionne des bâches sur mesure avec la société bâche Sélector 21, dont je suis cogérant depuis sept ans. On a créé des bulles d'isolement pour des patients contaminés et installés sur des brancards, sans modifier le brancard, avec une bâche transparente pour que les médecins puissent intervenir rapidement auprès du patient contaminé à l'intérieur et qu'il puisse voir ce qui se passe. Le patient est isolé, en sécurité aussi et sans se retrouver dans une zone d'étouffement. Car cette bulle est adaptable et amovible. On peut augmenter sa taille en hauteur et en largeur pour s'adapter à toutes les morphologies des patients et permettre aussi une ventilation sans augmentation de la température corporelle ou une sensation d'oppression. La bâche est aussi ignifuge pour répondre aux critères de feu et de conformité.

La pandémie vous a donc apporté de nouveaux marchés?

Oui, ça nous a permis de travailler avec les CHU, mais aussi dans l'aéronautique puisque là, on est en cours d'homologation sur des produits pour les hélicoptères. On a déjà fourni 25 bulles d'isolement pour les hélicoptères à travers la France et aussi à la Réunion. On travaille en métropole, mais on essaye aussi de travailler avec les DOM-TOM et ça, c'est une fierté pour nous. Plus j'avance dans mon métier et plus je me rends compte que finalement, on peut aider partout. Mais si au départ, on ne nous avait pas demandé ces protections, ce ne serait pas forcément venu de moi.

Une bulle d'isolement adaptée pour les hélicoptères créée par AGILE - Bâche 21 Sélector

Vous avez des concurrents ?

Pas franchement. Les solutions qu'on nous demande, on essaye d'y répondre au plus juste, dans des délais très cohérents et avec des tarifs aussi accessibles. Cela permet aux hôpitaux d'avoir un petit peu plus d'argent pour équiper les médecins, pour s'occuper des patients. Des concurrents, il y en a partout puisque tout le monde est capable de tout faire mais vu qu'on propose des produits uniques et sur mesure, de la concurrence, on n'en a pas vraiment.

Vous visez par exemple de nouveaux marchés à l'étranger?

A Dijon, on a quand même un CHU très bien ordonné et très qualitatif, donc les demandes vont partir d'ici. Après, c'est sûr qu'on ne s'arrêtera pas à la France. Le principe, c'est d'aider ceux qui nous aident, et il n'y a pas qu'en France qu'on peut avoir besoin de nous. Donc, si on nous demande, évidemment qu'on sera capable d'être actif tout autant hors de nos frontières.

Vous avez créé des emplois depuis que vous avez lancé ces produits?

On travaille en sous-traitance puisqu'on est un bureau ingénierie, mais pendant les deux mois du premier confinement, on a mis entre 10 et 15 personnes au travail. Donc oui, ça génère de l'emploi et ça continue d'en générer pour les confections qu'on a à faire et qu'on doit livrer assez rapidement. C'est une fierté quand on est chef d'entreprise. On s'arrêtera finalement quand on aura plus besoin de nous. L'idée, c'est de répondre assez rapidement aux demandes nécessiteuses des différents organismes, que ce soient les médecins, les pompiers, les ambulances, les familles, l'aéronautique, c'est très large. Le principe de notre société est basé sur le fait d'aider ceux qui nous aident.

