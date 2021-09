La nouvelle éco : les Isérois aiment le fromage de chèvre, les producteurs le voient dans leurs ventes

Ça se passe plutôt bien pour les producteurs de fromage de chèvre isérois en ce moment, on est friand de fromages ?

Pour les producteurs fermiers, oui, ça se passe bien parce que le contexte covid nous a été plutôt favorable. Les gens ont eu envie de retourner dans les fermes, d'acheter plus local. Et on peut dire que même s'il n'y a pas tout à fait l'engouement qu'on avait vraiment au moment des confinements, on a gardé une partie de ce surcroît de clientèle.

C'est de l'ordre de combien cette augmentation?

C'est très difficile à dire, selon les producteurs, mais c'était quand même très sensible, 20% d'augmentation des choses comme ça. Ça rebaissé mais on peut dire qu'il y a encore une progression, peut-être de 10%. C'est quand même assez sensible cette hausse de commercialisation.

Un marché qui se porte bien, ça incite peut être davantage de jeunes à se lancer ou à prendre la relève ?

Pour l'instant, l'effet n'est pas sensible. Il y a des installations, on va voir comment ça continue. Pour l'instant, depuis un moment, on a toujours eu quand même un bon nombre d'installations en production fermière, tous les ans il y en a quand même quelques uns. C'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a une tendance des gens à essayer de revenir sur des métiers plus concrets, plus proches des réalités, plus loin des villes. Donc, peut être qu'on va avoir un nouvel afflux de gens mais il faut quand même aussi qu'ils prennent conscience de certaines difficultés de notre métier qui est agréable, qui est valorisant mais qui n'est pas facile à vivre tous les jours, forcément.

Est-ce que grâce à cet engouement autour du fromage de chèvre local, un éleveur aujourd'hui peut vivre correctement de son travail ?

Je pense que oui. Maintenant, je pense qu'il faut avoir le courage de vendre ses produits aux tarifs qu'ils méritent parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. En ce moment, il y a la clientèle donc sans vouloir aller sur des prix exorbitants, mais rémunérer son travail et si on a un peu cette volonté-là, que ce soit à la ferme, sur les marchés, dans les points de vente locaux je pense que oui, il y a de quoi vivre de son métier. Après la situation, selon les producteurs, elle est très, très hétérogène. Il y a des gens qui ont vraiment du mal et puis, il y a des gens qui s'en sortent très bien, mais il y a de quoi vivre. Il faut être un peu patient, un peu courageux quand même ... et avoir pas mal de compétences à la fois sur l'élevage, sur la fromagerie et sur la vente.