La nouvelle éco : Airmob, société toulousaine de dépannage de connexion, décolle grâce au confinement

Airmob, société toulousaine spécialisée dans l'accès à internet pour les professionnels en zones mal couvertes, a vu son activité bondir avec la crise sanitaire, le confinement, et le recours massif au télétravail.

Avec la crise sanitaire et le confinement, les sociétés spécialisées dans les problèmes de connexion internet ont vu leur activité grimper en raison du recours au télétravail dans tous les secteurs. C'est le cas de la petite entreprise toulousaine Airmob, qui a rend service à beaucoup de télétravailleurs depuis le début de la crise.

Des airs de clé 4G, avec beaucoup plus de capacité

Elle apporte aux professionnels un moyen d'avoir accès à internet même lorsque la fibre n'est pas disponible, ou que la zone est mal couverte par les réseaux existants. "On s'appuie sur les réseaux 3G ou 4G" explique Arnaud Lecoeur, le directeur général de l'entreprise. "Ensuite, nous avons une technologique qui nous permet d'amplifier le signal pour aller capter et apporter les connexions haut débit".

Arnaud Lecoeur, directeur général de la société toulousaine Airmob Copier

Un système qui s'apparente plus ou moins à celui d'une clé 4G, mais avec de plus grandes capacités : "notre appareil ressemble plus à une box, qui permet de travailler à une quinzaine de personnes sur le même équipement".

Une activité boostée par le confinement

De quoi dépanner de nombreuses entreprises dont les salariés télétravaillent depuis chez eux, dans des zones où la couverture réseau n'est parfois pas la meilleure. Avec le confinement, les demandes ont explosé chez Airmob. "Cette année, on va faire une croissance de + 50%" explique Arnaud Lecoeur.

Une croissance qui a demandé de s'adapter au sein de la petite entreprise, vieille de quatre ans, et qui compte une vingtaine de salariés. "On a été impressionnés par le taux de croissance, alors on s'est organisés" raconte Arnaud Lecoeur, qui a dû renforcer ses équipes, en recrutant cinq nouveaux salariés.

L'arrivée de la 5G : une bonne nouvelle pour la société

Même si l'activité risque de revenir à un cours plus bas une fois que la crise sanitaire sera passée, une autre bonne nouvelle attend la société : l'arrivée de la 5G en France. "C'est une opportunité extraordinaire pour élargir notre marché" s'enthousiasme Arnaud Lecoeur.

"Les solutions que nous apportons aujourd'hui pour une quinzaine de collaborateurs, nous pourront les proposer pour des entreprises de 80 ou de 100 salariés. On va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la taille et la puissance des connexions internet qu'on pourra apporter". La société Airmob semble donc encore avoir de beaux jours devant elle.