La nouvelle éco : Alyce, la solution pour analyser le trafic routier

La société, qui possède une agence à Toulouse depuis 2018, analyse l'état du trafic routier et la fréquentation dans les transports. Les collectivités se servent ensuite des données pour améliorer les infrastructures.

Mieux connaître l'état du trafic, pour essayer de traiter les congestions : c'est le rôle d'Alyce, une entreprise française qui existe depuis 20 ans, et qui a ouvert une agence à Toulouse en 2018. Alyce est spécialisée dans le recueil et la valorisation de données de mobilité, avec des sources multiples : enquêtes circulation, enquêtes ménages, comptages, véhicules connectés, etc.

"On s'adresse principalement aux collectivités, que ce soient les grandes métropoles, les communes, les départements, les régions, mais aussi les services de l'Etat" explique Julie Vegas, la responsable de l'agence toulousaine d'Alyce. "La donnée est vivante, et évolue avec le temps. Donc ces collectivités ont sans cesse besoin de savoir quelle est la mobilité sur leur territoire, comment les gens se déplacent pour pouvoir ensuite faire les aménagements".

Pour collecter ces donnés, Alyce a plusieurs moyens : déployer des personnes pour compter des véhicules sur tel ou tel axe, lancer des enquêtes en ligne ou sur le terrain, compter des passagers dans un autobus, etc. "Mais aujourd'hui, on a développé des innovations qui vont permettre de positionner des capteurs sur le territoire qui vont faire du relevé d'images" explique Julie Vegas. "Ensuite, on a des logiciels de traitement d'image qui vont permettre de catégoriser les différents véhicules pour connaître les flux de déplacement".