La nouvelle éco : Amazon inaugure une nouvelle agence de livraison à Noisy-le-Grand

Amazon inaugure mercredi une nouvelle agence de livraison à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Le géant américain du commerce en ligne possède déjà 23 sites en France et il continue son développement. Le directeur Logistique Amazon France, Ronan Bollé répond aux questions de France Bleu Paris.

France Bleu Paris : Pourquoi créez-vous cette nouvelle agence de livraison ? A quoi va-t-elle servir ?

L'organisation d'Amazon en France ce sont des centres de distribution où nous confectionnons les colis, on en a sept en France, et puis nous avons maintenant l'ouverture de cette douzième station locale qui a pour but de livrer nos clients dans l'est parisien.

France Bleu Paris : Combien de personnes allez-vous embaucher ?

Nous allons embaucher à peu près 80 CDI, quarante sont déjà embauchés sur le site avec des intérimaires, ce qui va permettre de sélectionner le reste de nos CDI. Et puis nous avons également ouvert, 275 à 300 emplois induits au travers de nos partenaires de livraison, c'est à dire des chauffeurs qui vont aller livrer nos clients.

France Bleu Paris : Combien de sites a Amazon en Île-de-France ?

On a ouvert le site de Brétigny-sur-Orge, il y a maintenant un an. 1.500 personnes travaillent sur ce site en CDI. Nous avons aussi un site de tri près de Roissy, et puis déjà quatre agences de livraison, ce qu'on appelle agences de livraison du dernier kilomètre, comme celle de Noisy-le-Grand. Cela représente à chaque fois 100 à 120 personnes en CDI.

France Bleu Paris : Comment se porte Amazon France en ce moment ?

On continue notre croissance en France. On se porte plutôt bien, et cela se voit avec l'ouverture de nos sites, on est sur un rythme d'un nouveau grand centre par an, et l'ouverture de cinq à dix stations de taille un peu plus réduite. On est toujours sur ce rythme de croisière.