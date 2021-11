La nouvelle éco - Amazon s'installe à Longvic pour se rapprocher de ses clients

Le géant de la distribution d'achats par internet Amazon annonce l'ouverture d'une agence de livraison de proximité dans l'agglomération dijonnaise. Le groupe américain espère sa mise en service au 1er semestre 2022 et envisage de créer une cinquantaine d'emplois. François Borghesi, le responsable régional des opérations pour les agences de livraison du Nord nous en dit plus.

Pourquoi le choix de longvic pour vous installer?

Nous sommes toujours à la recherche d'opportunités pour nous rapprocher de nos clients, pour travailler en collaboration avec les élus locaux. Et Longvic a répondu à toutes ces attentes.

Et le bâtiment en lui même, il va ressembler à quoi?

C'est un bâtiment, déjà qu'on rénove. Il faut savoir que c'est un bâtiment laissé à l'abandon et donc c'est un bâtiment qu'on va refaire à 100%. C'est un bâtiment avec du verre puisqu'on va avoir 30% à peu près de la parcelle qui sera ouverte avec des arbres et des espaces verts. On a un bâtiment qui sera autour de 11.000 mètres carrés. On a aussi des places de parking qui vont être recouvertes d'herbe pour végétaliser cet espace

Amazon Logistique espère aussi obtenir la certification Very Good. Qu'est ce que c'est que cette certification?

Cette certification, c'est pour montrer que ce bâtiment a une vertu écologique, et notamment parce que 30% de la toiture est recouverte de panneaux solaires.

Qu'est ce qu'on va faire très concrètement dans cette agence Amazon logistique à Longvic?

Cette agence logistique va réceptionner des camions avec des colis Amazon dedans, des colis qui ont été emballés dans nos centres de distribution et donc dans cette agence. Nous allons trier les colis, donc nous allons mettre ces colis dans des petits sacs. Ces sacs correspondent à des zones géographiques. Nous allons en regrouper plusieurs et ensuite nos partenaires de livraison vont prendre ces sacs pour aller livrer les clients.

Combien d'emplois vont être créés sur le site?

Nous visons 50 personnes en CDI, avec des postes d'agents logistiques, d'agents de maîtrise et des cadres. Cela devrait aussi permettre de générer 200 emplois pour nos partenaires de livraison.

Quand vont débuter les recrutements?

L'agence de livraison est prévue au printemps 2022. Et donc, généralement, on commence les recrutements un mois et demi avant l'ouverture.

Si on a envie de postuler chez Amazon Logistique, on fait comment? Et on s'adresse à qui?

Le plus simple, c'est de se tourner vers Pôle emploi. On a signé en début d'année une convention avec Pôle emploi pour rediriger les opportunités vers des personnes qui peuvent être un peu éloignées de l'emploi. Mais nous travaillons aussi en forte corroboration avec les élus locaux et les territoires pour embaucher nos salariés.