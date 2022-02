La Nouvelle éco : Amiens dans le top 10 des villes où les prix de l'immobilier augmentent plus vite

Amiens, capitale picarde, attire de plus en plus d'investisseurs immobiliers et les vendeurs attendent des jours meilleurs pour mettre leur bien sur le marché. Un cocktail qui fait monter les prix : selon le site seloger.com, Amiens est la 10e ville où les prix ont augmenté le plus vite en un an.

Ce n'est pas une surprise pour les agents immobiliers qui travaillent à Amiens depuis plusieurs années mais la tendance semble s'accélérer : la capitale picarde séduit des acheteurs toujours plus nombreux. Et cela fait monter les prix, face à une offre qui se fait de plus en plus rare. Selon le baromètre annuel de SeLoger, Amiens entre dans le Top 10 du classement où les prix de l'immobilier ont augmenté le plus vite l'année dernière.

Le classement annuel des plus fortes hausses des prix immobiliers de SeLoger. - Marine Chailloux

En France, le prix de la pierre a légèrement augmenté de 0,8 % sur un an. Mais à Amiens, la hausse est beaucoup plus forte : +6,4% ! Selon le spécialiste des annonces immobilières, la capitale picarde entre donc dans le classement des villes de plus de 100 000 habitants où les prix grimpent le plus vite grâce à un cocktail efficace : rareté des biens, augmentation du nombre d'acheteurs et attrait de la ville. Entre Paris et Lille, Amiens est en effet très bien située et attire de nouveaux profils post-covid qui n'hésitent plus à s'éloigner pour habiter dans des lieux plus grands.

Les recherches pour Amiens ont d'ailleurs augmenté de 10% sur le site Internet immobilier. En cinq ans, les prix se sont même envolés de 15% dans l'ancien.