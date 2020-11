La Nouvelle Eco : Amiens veut renforcer son attractivité

Comme d'autres villes de plus de 100 000 habitants Amiens espère faire gonfler encore sa population. Le confinement pourrait y aider avec le phénomène de départ de Parisiens et de Franciliens vers d'autres régions qui qui s'est accentué cette année.

Le confinement pourrait y aider avec le phénomène de départ de Parisiens et de Franciliens vers d'autres régions qui s'est accentué cette année. Pour leur faire choisir Amiens, la ville a lancé une grande campagne de communication.

Ces campagnes publicitaires sont assez habituelles pour Amiens qui vante régulièrement ses mérites dans le métro parisien. Mais pour cette campagne ci, Flore Jubert a varié les supports. Elle dirige le service communication.

Une campagne dans la presse nationale

"L'Obs, Les Echos, Le Figaro ou encore Challenges ont sorti des dossier sur quitter Paris, les villes qui tirent leur épingle du jeu de la situation sanitaire. On a le bonheur à Amiens d'être régulièrement cité comme éligible à ces nouvelles vies, ces nouvelles aspirations. On s'engouffre dans cette brèche et donc notre campagne est notamment visibles dans ces news."

Au total trois affiches ont été produites, montrant par exemple les bienfaits d'une ville à la campagne avec la Cathédrale et la tour Perret sur fond de couleurs d'automne au parc Saint-Pierre, ou la possibilité de travailler dans des espaces de coworking.

Coût total de cette campagne 50 000 euros. Mais le retour sur investissement se fait déjà sentir assure Flore Jubert. "Depuis janvier Amiens a attiré 4 000 nouveaux habitants. Et puisqu'on est en lien avec les bureaux de coworking et que notre service de développement économique fait l'interface, on a un retour direct, ne serait-ce que par le nombre d'appels", poursuit Flore Jubert qui se veut optimiste pour la suite. "On a un vrai premier mouvement qui s'est mis en place, et donc on cultive la suite pour essayer de se démarquer."