La Nouvelle éco : ancien salarié, Bruno Duval est devenu commerçant non sédentaire

“J’ai toujours travaillé en usine. À cinquante ans passés, j’en avais un peu marre. Je connaissais des personnes qui travaillaient sur les marchés. Je me suis dit : pourquoi pas essayer ?” Depuis dix mois, Bruno Duval sillonne les routes du département, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Chaque matin, à l’exception du mardi, il installe son étal de produits charentais sur les marchés mais aussi parfois le dimanche sur les brocantes. Selon la météo, il monte son barnum.

Avant cette reconversion, Bruno Duval a travaillé pendant vingt-huit ans aux Meubles Jacquelin à Écueillé. “Les dix dernières années, j’étais chauffeur-livreur et monteur”, se souvient-il. En 2013, la perte de son principal client, la CAMIF, entraîne la disparition de l’entreprise. Il retravaille ensuite en intérim puis chez Siraga jusqu’à une rupture conventionnelle en 2019.

Vendre de bons produits

En juin 2021, soutenu par le Pôle local d’économie solidaire, il décide de se mettre à son compte. Il se lance donc dans la vente de produits charentais. “Le plus difficile est de trouver des fournisseurs. Je ne travaille qu’avec des artisans. Je ne veux vendre que des bons produits même si c’est un peu plus cher à l’achat. Les gens apprécient car ils reviennent m’en chercher”, constate-t-il.

Sur son stand on trouve plusieurs sortes de pineau (blanc, rosé et vieux blanc) mais aussi d’autres produits tels que grillon charentais, fagot charentais, rillettes de canard, terrine de lapins... “Ça me plait de faire ça, j’aime bien l’ambiance des marchés même si l’hiver, c’est un peu plus difficile, reconnaît-il. Je n’ai jamais eu de mal à me lever tôt le matin. Quand je vais à Amboise, je me lève à 5 heures.”

Bruno Duval est actuellement en couveuse d’entreprise ce qui limite les risques pour lui. Il projette de s’installer comme auto-entrepreneur au 1er janvier 2023 et souhaiterait d’ici là étendre encore sa gamme de produits.