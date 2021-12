La nouvelle éco - Angel Sewing, la couturière Côte-d'Orienne entre miss et Science-Fiction

Du simple ourlet à la confection de robes de princesse ou de costumes futuristes, rien n'arrête Angel Sewing. Cette jeune couturière de Chorey-lès-Beaune s'est même distinguée lors de la dernière élection de Miss France. On a pu découvrir l'une de ses créations portée par Chloé Galissi, notre Miss Bourgogne. Entretien avec cette jeune entrepreneuse Côte-d'Orienne, créatrice de rêve.

Angel Sewing, couturière à Chorey-lès-Beaune - Christophe Tourné

Angel Sewing, d'où vous vient cet amour pour la couture?

De ma grand mère! Elle m'a appris à faire un ourlet. C'est elle qui me les faisait parce que je suis petite et je lui ai demandé de me montrer comment faire. Elle m'a expliqué et m'a appris à me servir d'une machine à coudre. Et puis, je me suis lancée à faire une création et une deuxième. Et maintenant, je ne les compte plus.

Qu'est ce qui vous plaît dans la couture et dans la confection de robes?

La finalité, c'est de les voir vivre. C'est de pouvoir réaliser les robes que j'ai vues quand j'étais enfant pour les autres, de voir l'éclat dans leurs yeux quand je rends un travail, ça vaut le coup!

Des robes réalisées par Angel Sewing - Angel Sewing

Vous avez créé votre propre entreprise, vous travaillez sous quel statut?

Je suis en auto-entreprise depuis 2013. Ça s'est fait petit à petit. J'ai travaillé pendant 12 ans en tant que manipulatrice radio au centre hospitalier de Beaune, et j'ai cumulé les deux, l'un permettant de financer l'autre. Et puis, il y a eu des rencontres me demandant si je pouvais réaliser telle ou telle chose, surtout dans le milieu de la science fiction, pour lequel je confectionne des costumes et des cosplay. Certains m'ont mis le pied à l'étrier en me donnant justement des outils, des forums, des choses comme ça pour qui m'ont permises de progresser. Et puis, petit à petit, en participant à différents salons, ma voix, s'est un peu plus affinée et j'essaye de toucher à tout et de voir un peu plus d'univers. Mais force est de constater que la science fiction m'appelle beaucoup en ce moment!

Angel Sewing portant l'un des costumes réalisé pour des fans de Science-Fiction - Angel Sewing

Vous vous êtes retrouvée sous les projecteurs le weekend dernier puisque vous avez réalisé une robe pour Miss Bourgogne. Quand on découvre sa création à la télévision, c'est de la fierté?

Oui, c'est clair. Quand elle apparaît, on a le cœur qui palpite quand même un peu. Et puis, la voir bouger, la voir vivre, c'était pas mal. C'était bien. Après, ça assoit la notoriété, ça fait briller les yeux des gens.

La robe de Miss Bourgogne inspirée par les feuilles de vignes après les vendanges - Angel Sewing

Vous expliquez que vous réalisez aussi toutes sortes de vêtements science fiction, qui sont vos clients?

Je fais beaucoup de costumes pour les fans de films ou séries télé. Tout ce qui est Star Wars, beaucoup Stargate en ce moment. Les derniers costumes sont partis aux Etats Unis, le prochain de sera en République Tchèque. Il y a aussi Star Trek, V ou encore Sirius 5. Les prix varient en fonction de ce qu'on me demande. Je peux aller un costume qui peut s'envoler à 1.000, 1.200 euros. Et puis il y a des robes qui ont nécessité près de 400 heures de travail. Ça devient inestimable. Même la robe de Miss Bourgogne, a demandé plus de 120 heures, donc ça reste difficile à évaluer.

Angel Sewing dans l'un de ses costumes de Science-Fiction - Angel Sewing

Est ce que vous prévoyez d'embaucher?

Je prends régulièrement des stagiaires du Lycée le Castel de Dijon. Par moment, effectivement, je me sens un peu seule face à la charge de travail, entre la confection, répondre aux mails, faire la comptabilité aussi. Il faut tout faire, le packaging, l'expédition. Je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres mains. mais j'aime bien aussi être seule dans ma bulle, c'est plus facile pour gérer mon temps de travail. Continuer comme ça, c'est déjà bien. Après, oui, il y aura des évolutions. Mais lesquelles? Je le saurais une fois que ce sera passé!

La participation d'Angel Sewing au Concours Miss France

L'Univers des Miss, ça fait plusieurs années qu'Angel Sewing navigue dedans. En 2014, elle avait déjà prêté une de ses créations pour Miss Ile de France quand l'élection s'est déroulée à Dijon et il y a deux ans, une idée à germer dans la tête de notre créatrice. Son inspiration ? La vigne à l'automne. "Les couleurs m'ont frappé et quand le concours a été ouvert, je me suis dit pourquoi pas? J'ai fait le croquis avec les couleurs, le descriptif. Et puis j'ai eu la joie d'apprendre, début octobre, que mon projet avait été sélectionné. J'ai pu faire la confection, et j'ai eu la chance de rencontrer Chloé Galissi, Miss Bourgogne, et j'ai pris les mesures moi même. On a pu discuter, un moment très sympathique dans mon atelier." explique Angel Sewing. "On a hâte et aussi de l'appréhension en se demandant si tout va tenir? Mais j'ai fait ce que je savais faire de mieux. Il n'y a pas de raison. Et quand la robe apparaît, on a le cœur qui palpite quand même." reconnait la jeune couturière.