La nouvelle éco : Anne-Lise et sa chocolaterie béarnaise

L'amour des bons produits gourmands, Anne-Lise l'a dans les gênes. Et l'envie de créer autour des produits sucrées l'accompagne depuis son enfance. Quoi d'étonnant qu'elle en fasse son métier et sa passion désormais.

Anne-Lise est chocolatière. Après avoir parcouru les mets sucrés en pâtisserie, c'est la fève de cacao qu'elle sublime depuis une dizaine d'années. Et avec Anne-Lise Chocolat, elle a mis sa créativité et son goût pour ces saveurs au service du plus grand nombre.

A l'approche de Pâques, elle sera votre allié pour offrir de l'originalité dans votre chasse aux oeufs. Car elle vous propose des créations uniques, personnalisées en fonction de vos goûts et de vos envies.

Un lapin (doucement "crétin" ?) se cache dans un pot, tandis que Mario surgit tout en pixel d'un oeuf en chocolat, une carotte chocolatée abandonnée par un lapin à votre gourmandise ou un Calimero aux saveurs de l'enfance... Autant de créations pour accompagner vos fêtes chocolatées de Pâques selon vos humeurs.

Et même au-delà de cette fête annuelle, vous ne pourrez que vous laissez tenter par les sucettes piou-piou, les plaisirs béarnais, les pâtes de fruit... et une pâte à tartiner "Noisel" qui vous fera abandonner définitivement toutes celles industrielles qui n'ont pas sa douceur et ses saveurs raffinées.

Aucune raison en résumé de ne pas succomber aux douceurs de la Béarnaise Anne-Lise.

Ecoutez et réécoutez La nouvelle éco avec Anne-Lise Chocolat

