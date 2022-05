La nouvelle éco : Antoine Holding, le géant de la coiffure made-in Ariège rachète la marque Stéphan

La Holding Antoine, spécialisée dans la coiffure et dont le siège social est à Pamiers, vient de racheter le groupe toulousain Stephan. Le groupe compte maintenant 100 salons et 400 collaborateurs principalement basés en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine.