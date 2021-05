La nouvelle éco : Apic Design à Saint-fargeau ne souffre pas de la crise.

A Saint-Fargeau, la socièté Apic Design a su rebondir durant la crise sanitaire. L'entreprise de mécanique qui emploi une dizaine de salariés s'est lancée dans plusieurs projets dont certains sont liés directement au Covid. Comme cette borne de désinfection destinées aux enfants, ludique et qui n'abime pas les mains. Christophe Barreau est le directeur d'Apic Design.

L'apparition du covid, le confinement n'a pas trop impacté votre activité, bien au contraire. Vous avez lancé quatre gros projets, dont cette borne de désinfection des mains pour les enfants.

L'idée ce n'est pas d'avoir une borne supplémentaire à mettre sur le marché. L'idée est d'avoir quelque chose qui lave vraiment bien les mains. Les enfants entrent les mains dans une sorte de petit bonhomme, et l'intérieur de la borne est complètement saturé en gouttelettes de produit. Ce qui fait que quand vous rentrez vos mains, le produit se répand sur toute la peau et pas simplement dans le creux de la main. Cela évite de se frotter les mains ensuite, plus ou moins correctement, d’ailleurs.

Et vous en avez vendu beaucoup ?

Pour l'instant, nous en avons mis dans les écoles de Saint-Fargeau qui sont très contentes du produit. Une cinquantaine de bornes sont prêtes pour le moment. Comme les écoles viennent de rouvrir, nous allons pouvoir aller les proposer.

Vous avez aussi déposé un brevet dans le domaine du nucléaire. Expliquez nous.

Nous avons créé un outillage dans le domaine nucléaire pour travailler sur des vannes de manière plus rapide. A l'heure actuelle, cette manœuvre s'effectue manuellement et oblige les personnels à rester dans la salle une demi heure à trois quarts d'heure. Avec ce nouvel outillage, l'opération ne prend plus qu'une minute et demie. Cela permet d'éviter aux personnels d'être exposés trop longtemps. Nous avons déposé un brevet là dessus.

Vous travaillez dans plein de domaines. Est ce que vous avez des projets qui vont aboutir? Est ce que vous envisagez d'embaucher du personnel ?

Oui nous envisageons de recruter du monde mais nous avons investit 150 000 euros dans quatre projets. Donc, on attend maintenant que tous ces projets soient bien lancés. Nous avons les réseaux de distribution pour ça. Il va donc falloir maintenant s'occuper du recrutement pur et dur dans un second temps.