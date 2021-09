La Nouvelle éco : Approvisionnement difficile en matières premières pour Maliterie à Neuville-sur-Sarthe

Depuis juin 2020, l'entreprise Maliterie, basée à Neuville-sur-Sarthe rencontre des difficultés pour s'approvisionner en matières premières. Son dirigeant, Laurent Crépin retrace un an et demi de pénurie et de débrouille.

France Bleu Maine : Quelles matières premières vous manquent pour fabriquer vos matelas et vos sommiers?

De la mousse, mais aussi de l'acier, utilisé pour nos mécaniques dans les fauteuils ou les lits électriques. Nous avons aussi des difficultés à nous approvisionner en bois, pourtant nécessaire pour les sommiers.

France Bleu Maine : Comment expliquez-vous ces pénuries?

Lors du premier confinement, beaucoup d'entreprises ont arrêté leur production. Mais à la reprise, la demande a été très forte. Les deux mois de production en moins n'ont jamais été rattrapés et la pénurie s'est installée dans la durée.

France Bleu Maine : Vous mentionnez une très forte demande, avez-vous davantage vendu ces derniers temps?

Pendant le premier confinement, les Français ont passé du temps chez eux. Ils se sont aperçus que leur matelas ou leur canapé était usagé, donc ils ont voulu les changer. S'en est suivie une très forte demande au moment du déconfinement. Par exemple, entre mai et octobre 2020, on a vu la demande augmenter de 30%.

France Bleu Maine : D'un côté vous avez donc plus de demande, de l'autre, vous rencontrez des difficultés pour vous approvisionner... Comment vous débrouillez-vous pour continuer à assurer vos commandes ?

Ces produits sont indispensables, il n'y a pas de substitution possible. Mais heureusement, nous avons des fournisseurs qui nous accompagnent depuis longtemps. Ces partenariats nous permettent d'avoir accès à la matière, même si c'est avec des délais plus long. Nous avons aussi dû acheter davantage d'un coup et faire du stock de matières premières.

France Bleu Maine : Les matières premières sont plus rares, mais elles sont aussi plus chères, comment est-ce que cela se répercute sur vos tarifs?

Nous avons augmenté nos prix de 5% à la fin de l'année 2020. Mais on a la chance d'être en lien direct avec le consommateur, nous n'avons pas d'intermédiaire, ce qui nous a permis de limiter le plus possible la hausse des tarifs.