La nouvelle éco : après 20 ans dans le BTP, ils se reconvertissent avec un magasin de surgelés

Dans le Tarn-et-Garonne, à Caussade, Bénédicte et Franck ouvrent le deuxième magasin Ecomiam d'Occitanie, une enseigne de produits surgelés français non transformés. Les deux amis travaillaient auparavant dans le bâtiment.

Le 25 février prochain, à Caussade (Tarn-et-Garonne) ouvrira le magasin Ecomiam, dans la nouvelle zone commerciale où s'est installé récemment un Lidl. L'enseigne, méconnue dans la région, a été créée par un Breton. Elle distribue des produits surgelés bruts 100% français (sauf les épices), des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, sans plats préparés à l'exception de quelques glaces et pizzas. Pour le moment, Ecomiam ne s'est implanté qu'à Léguevin, à l'ouest de Toulouse, en Occitanie.

Une cheffe de chantier et un pro de la clim' patron d'un resto toulousain

A la tête de ce futur magasin, deux amis qui tentent leur chance dans cet univers de la distribution : Bénédicte Verva et Franck Couso, qui se sont connus il y a sept ans sur un chantier rue Alsace-Lorraine à Toulouse. Car Bénédicte, originaire du Nord, menait tambour battant une carrière de cheffe de chantier pour de grandes enseignes nationales à Paris tandis que Franck travaillait dans la climatisation. Dans la foulée, la jeune femme souffre d'un burn-out et envisage de se reconvertir. Elle déménage dans le Tarn-et-Garonne, près de Nègrepelisse, pour suivre son compagnon de l'époque.

Ce n'est qu'en 2021 que les deux amis entrevoient l'opportunité Ecomiam. Franck Couso, qui a aussi repris le célèbre restaurant de grillades le Point d'Ogre, aux Carmes à Toulouse, écoute attentivement l'interview d'un certain Daniel Sauvaget à la télévision. C'est le fondateur d'Ecomiam. Après avoir pris contact, l'enseigne leur suggère de choisir un emplacement dans une zone à bas loyers commerciaux et près d'un Lidl et d'une Biocoop "car ils se complètent", précise Bénédicte qui rajoute "la zone de chalandise de Caussade est parfaite, avec ce phénomène qui poussent les Montalbanais à aller s'installer plus au nord".

Le magasin Ecomiam de Caussade ouvrira dans un premier temps avec Bénédicte, Franck et un apprenti. En attendant d'éventuels recrutements si les clients sont au rendez-vous.