La nouvelle éco : après deux ans d'absence, le retour du salon de l'habitat de Mayenne

Le grand retour du salon de l'habitat de Mayenne ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 février, à la Salle Polyvalente. C'est la 15ème édition. Cet évènement avait été annulé l'an dernier à cause de l'épidémie de coronavirus.

Cette fois, il va bien se dérouler. 80 exposants mayennais présents et des milliers de visiteurs sont attendus sur deux jours. L'occasion de faire le plein d'idées pour un chantier de rénovation de sa maison ou de son appartement. Jean-Maurice Mesnage est le président de l'association Mayenne Foires et Salons : "On avait eu la chance de faire le salon quelques jours avant le premier confinement en mars 2020. C'est un retour très attendu. On a des cuisinistes, des décorateurs, des peintres, des agents immobiliers, des banquiers. C'est le moment pour refaire une partie de sa maison et faire appel aux artisans pour de la restauration, de la rénovation. Il y a des gens qui ont des projets dans ce sens et d'autres qui ont des projets d'achat. Et ça peut aboutir sur des chantiers, certains artisans nous disent qu'ils prennent avec le salon des commandes pour les mois qui viennent".

Le salon de l’habitat de Mayenne, ce samedi et dimanche de 10 h à 18 h, prix d'entrée : 2 euros.