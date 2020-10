La nouvelle éco : après l'embellie, l'activité ralentit pour les agents de sécurité

Au plus fort de la crise du Covid-19, la profession a tiré son épingle du jeu puisque les entreprises ont recruté des agents de sécurité pour faire respecter les gestes barrières. Aujourd'hui cette activité marque le pas et les agences de sécurité subissent aussi l'annulation de grands événements.

C'est une rentrée qu'il qualifie de "compliquée". Laurent Arnou est à la tête de l'entreprise Elite sécurité, une agence qui existe depuis 15 ans et qui emploie 240 salariés à Reims. Une rentrée compliquée à cause de l'annulation en chaîne d'événements comme la foire de Châlons-en-Champagne par exemple. "C'est nous qui assurons la sécurité du Capitole en Champagne", explique Laurent Arnou, "Nous travaillons aussi pour le Millesium d'Epernay ou encore pour le stade Delaune, donc comme il y a moins de spectateurs, nous avons moins de travail". L'événementiel représente 40% de son activité.

Ce qui compense légèrement ces pertes financières, "On compense à hauteur de 10-20%", dit-il, c’est l’activité au plus fort de la crise du Covid-19. Les magasins notamment, mais aussi les administrations, ont fait appel à des agents de sécurité en très grand nombre pour faire respecter les gestes barrières. Sauf que cette activité se tasse : "Les entreprises ont toutes des difficultés financières, elles doivent faire des choix et embaucher des agents de sécurité n'est plus une priorité aujourd'hui", constate Laurent Arnou.

"Agent de sécurité est un métier d'avenir", assure le patron d'Elite sécurité, qui est très régulièrement à la recherche de nouveaux agents et notamment de femmes (elles représentent 10% de son effectif). Le métier nécessite une moralité irréprochable, un casier judiciaire vierge et un minimum de 175 heures de formation. "On nous voit toujours comme des vigiles, alors que nous demandons de plus en plus de compétences chez nos agents, notamment en informatique. Nous embauchons aussi des apprentis et depuis cette rentrée il existe un BTS dans l'encadrement pour que nos métiers soient structurés". Professionnaliser le métier pour changer son image, c'est l'idée.