La nouvelle éco : après un été marqué par la crise sanitaire, le tourisme alsacien veut se réinventer

Le secteur du tourisme en Alsace a souffert du Covid-19 cet été, notamment en raison de l'absence des clients étrangers. Aujourd'hui, il veut se réinventer et axer sa stratégie sur les Français à la recherche d'un tourisme vert. Ils ont représenté 70% des visiteurs dans notre région cet été.

Le tourisme alsacien veut tirer les leçons de la crise sanitaire. Après un été difficile où les touristes étrangers ont manqué, les professionnels du secteur veulent repenser leur stratégie et l'axer sur la clientèle française.

En juillet et août, les Français ont représenté 70% des touristes. "Il faut donc convaincre les gens du Sud-Ouest, plus de Parisiens" de venir en Alsace, explique le président de la région Grand Est Jean Rottner. Attirer les Français, ça passe aussi par des offres adaptées : "S'adresser davantage aux seniors, à un tourisme de luxe, à un tourisme familial qui cherche un environnement vert et de bien être", précise Jean Rottner.

Le tourisme vert justement, a explosé pendant l'été en Alsace. "Nous avons des hôtels 4 et 5 étoiles qui ont des taux d'occupation entre 90 et 97% à la campagne", détaille Marie-Reine Fischer, présidente de l'agence régionale du tourisme Grand Est.

Le gros défi pour les professionnels du tourisme en Alsace, c'est maintenant de redonner confiance aux futurs visiteurs malgré la reprise de l'épidémie de coronavirus en France ces dernières semaines.

à lire aussi Tourisme : une arrière-saison très calme en Alsace

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17. France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?