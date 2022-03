La Nouvelle Éco : après la crise sanitaire Mac Donald's embauche en Mayenne

En 2021 en Mayenne le taux de chômage s'établissait autour des 5% selon l'Observatoire régional de l'emploi des Pays de la Loire. D'où la difficulté récurrente à embaucher dans notre département. Les besoins en main d'œuvre se sont en plus accrus avec la relance économique post-covid. Ce mercredi à Espace Mayenne, 97 entreprises ont donc participé à un Job Dating à Laval.

Première présence pour Mc Donald's

La célèbre chaîne de restauration rapide Mac Donald's était présente pour la première fois sur l'opération. L'enseigne est implantée à Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne. Elle cherche des employés pour ses quatre restaurants : des équipiers, des managers, des chargés d'accueil, mais aussi des contrats étudiants.

"C'est compliqué en Mayenne de recruter, dans le sens où on a un gros bassin d'emploi. Avant on ne galerait pas forcément, car il n'y avait pas autant de jobs que ça. Les demandeurs d'emploi ont beaucoup d'offre devant eux donc un large choix. Parfois ils choisissent Mac Donald's et parfois pas" explique Hanane Bouberka, la directrice du Mac Do de Laval.

Évolution de carrière rapide

La chaîne de restauration rapide n'embauche pas que sur des postes en cuisine. "Oui on fait des frites. Oui, on fait des burgers. Oui, on sert des clients, mais on a toute une gestion derrière, avec une équipe de direction, une équipe de gestion avec de la Ressource. On fait des plannings, on fait des commandes, on fait plein plein de choses. On est très, très polyvalent" poursuit Hanane Bouberka. Pour être équipier, Mac Donald's propose un salaire de base au SMIC. Les évolutions de carrière sont fréquentes. "On travaille quatre jours sur sept sont trois jours de repos dans la semaine et les salariés ont deux week-ends toutes les cinq semaines" précise la directrice du restaurant de Laval.

Pendant la crise du coronavirus, Mac Donald's explique qu'il a gardé tous les employés. "La relance est malgré tout compliqué oui comme pour beaucoup d'autres entreprises. On a aussi un "turn over" chez nous avec des étudiants qui dès qu'ils finissent leurs études quittent leurs lieux de résidence. Donc nous sommes toujours en recherche d'employés" termine Hanane Bouberka.