La nouvelle éco : après la Normandie, la plateforme CS-Lane veut s'étendre à d'autres régions

En novembre 2019, Hamédine Sall a remporté le concours Talents des cités pour son site CS-Lane, une plateforme Internet qui proposait d'aider des séniors lors d'un voyage, pour porter les valises, commander un billet, ou passer l'espace entre le marchepied et le quai.

Un an plus tard, l'offre s'est enrichie : "Il y a trois types de services différents, explique l'entrepreneur d'Elbeuf, de retour ce mercredi dans les studios de France Bleu Normandie. La plateforme propose un accompagnement dans les trains, un accompagnement dans les transports en commun et une solution de covoiturage en milieu rural."

Une centaine de trajets depuis le déconfinement

Le principe est toujours le même : des étudiants proposent leur aide, en échange d'une rémunération, et CS-Lane fait le lien avec des séniors qui ont envie d'être accompagnés.

"Nous avons réalisé une centaine de trajets depuis le déconfinement, poursuit Hamédine Sall. Le covoiturage, c'est tout récent : nous avons une quinzaine de communes qui ont adhéré." Et sur ce point du covoiturage en milieu rural, l'entrepreneur insiste : "Étant donné qu'il n'y a pas de services de mobilité, de lignes de bus régulières, etc., cela permet à une commune d'avoir son propre réseau de covoiturage."

Après le confinement, le nombre d'étudiants accompagnateurs a augmenté, mais le nombre de séniors demandeurs, dans le même temps, a baissé... Confiant, Hamédine Sall veut continuer à étendre les services proposées par CS-Lane à d'autres régions françaises. L'entreprise emploie aujourd'hui trois personnes.

Toutes les infos pratiques à retrouver sur la page Facebook de CS-Lane.