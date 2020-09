La nouvelle éco : après le bel été des hôteliers bretons, la rentrée s'annonce difficile

Les hôteliers bretons s'attendaient à un été compliqué, mais il a finalement été bon, et parfois même très bon. En revanche, le mois de septembre s'annonce beaucoup plus morose, avec un tourisme d'affaire en berne.

L'été a finalement été bien meilleur que prévu pour de nombreux hôtels en Bretagne. Au Magic Hall petit hôtel de 19 chambres, situé près de la Place des Lices à Rennes, grâce à de nombreuses réservations de dernière minute, et la fermeture de certains grands hôtels rennais, l'été n'a jamais été aussi bon depuis l'ouverture de l'établissement il y a quatre ans "On a eu un mois de juillet et un mois d'août , avec un taux d'occupation extrêmement élevé. Il y a eu beaucoup de clientèle française, mais aussi quelques belges, pas d'espagnol, ni d'italiens, et finalement quelques anglais" explique Mathieu Richard, le directeur de l'établissement.

Mathieu Richard, le directeur de l'hôtel Magic Hall à Rennes © Radio France - Céline Guétaz

Une rentrée très calme, avec très très peu de visibilité

A l'hôtel du Magic Hall, la rentrée est très calme, avec l'annulation de nombreux séminaires mais aussi celle du Space "ce mois de septembre s'annonce bien en deçà des autres années. C'est le meilleur mois de l'année habituellement" explique le directeur. Même constat au Balthazar, hôtel 5 étoiles situé dans le centre de Rennes, l'établissement compte cinquante six chambres, un spa et un restaurant. Il a fait le plein cet été, de manière aussi surprenante, mais la rentrée s'annonce aussi difficile, avec très très peu de visibilité "on a pourtant des outils qui nous permettent d'anticiper, mais là, c'est le néant" explique le directeur Pierre Ferreira-Léal. "On a des demandes de dernières minutes, mais on ne peut pas non plus toutes les satisfaire, car on applique des protocoles strictes pour les salles de réunion par exemple". Ce manque de visibilité est une vraie contrainte pour le directeur de l'hôtel qui a également une préoccupation majeure, protéger ses quarante sept salariés d'une éventuelle contamination.