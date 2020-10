La nouvelle éco : après les masques les Lionnes du Bassin se lancent dans le prêt-à-porter

Les Lionnes du Bassin c'est une aventure humaine et industrielle complètement folle. Une histoire qui commence en avril dernier. Bordeaux Métropole lance un appel d'offre pour plusieurs centaines de milliers de masques. Libero Mazzone, chef d'entreprise du Teich, voit passer l'annonce et il se lance tête baissée dans l'aventure. Il achète plusieurs tonnes de tissus, de l'élastique, des machines à coudre. On lui prête le Parc des expos de la Teste-de-Buch et c'est parti. En trois jours il va recruter plusieurs centaines de couturières et la production de l'usine éphémère démarre instantanément.

En 50 jours les Lionnes du Bassin vont produire 1 million de masques et permettre aux habitants de la Gironde de se déconfiner. Au mois de juin, le contrat est rempli et les machines s'arrêtent mais les couturières pris dans l'élan veulent absolument prolonger l'aventure. Le patron Libero Mazzone passe en revue ses troupes. Lui non plus ne veut pas laisser tomber ses lionnes. Et c'est là que germe l'idée d'une collection de prêt-à-porter.

Vendre les derniers masques pour financer la production des jeans

Les modèles sont prêts mais avant de pouvoir passer à la production il faut trouver quelques financements. Là encore c'est Libero Mazzone qui va débloquer la situation. Il lui restait en stock 200.000 masques et il a décidé d'en faire don aux couturières pour qu'elles financent leur projet. Problème, aujourd'hui le marché est saturé par les masques chinois. Le made in France ne se vend plus.

Les Lionnes du Bassin refusent de baisser les bras et elles lancent un appel aux distributeurs. Dans le viseur : les grandes surfaces du Bassin d'Arcachon et de l'agglomération bordelaises. "Achetez nos masques pour que nous puissions poursuivre l'aventure".