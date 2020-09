La nouvelle éco : après six mois d'interruption, les Repair Cafés du Grand Nancy rendent à nouveau service

Premier étage de la MJC Lorraine à Vandœuvre-lès-Nancy. Virginie apporte son casque Bluetooth défaillant, elle n'entend plus que dans un seul écouteur. La jeune femme de 33 ans est une adepte des Repair Cafés, elle y a déjà fait réparer un aspirateur qui a tenu 20 ans. "C'est très écologique, ça permet d'apprendre à réparer son petit électro-ménager à moindre coût. Ça permet d'éviter de jeter et d'acheter encore et encore", souligne-t-elle.

Un formulaire rempli, le casque pesé passe dans un caisson de stérilisation et arrive entre les mains de Stéphane, dépan'acteur. "Je suis un des historiques des Repairs Cafés", sourit-il. "Rendre service aux gens, je le fais naturellement autour de moi. Quand j'ai découvert les Repair Cafés, j'ai trouvé l'idée géniale et je me suis dit : je vais y aller. C'est cool !"

Stéphane, bricoleur, met ses compétences au service des autres © Radio France - Isabelle Baudriller

Les Repairs Cafés sont nés aux Pays-Bas et le réseau du Grand Nancy a vu le jour en 2017. Le principe : apporter des objets qui ne fonctionnent plus pour les faire réparer par des bricoleurs bénévoles, ils sont 110 aujourd'hui. L'objectif : éviter le gaspillage en redonnant vie à un rasoir, une télé, une cafetière ou autre appareil électro-ménager. 3 tonnes d'objets ont ainsi été apportées dans les 14 Repair Cafés de l'agglomération l'an dernier.

Le réseau du Grand Nancy compte 110 Dépan'acteurs et en recherche de nouveaux © Radio France - Isabelle Baudriller

Le volet "convivialité" importe aussi beaucoup aux yeux de la responsable du réseau dans le Grand Nancy. Après 6 mois de pause pour cause de crise sanitaire, "il fallait qu'on redémarre", insiste Marie-Jo Burgun. "Non seulement, c'est de la co-réparation et on a tous des choses à réparer mais c'est surtout le lien social et le lien convivial qui étaient nécessaires. Il faut qu'on continue à vivre, qu'on soit dans des choses positives. Il ne faut pas couper les ponts avec nos bénéficiaires."

Et pour la petite histoire, Virginie est repartie, souriante, avec un casque réparé !

