La crise sanitaire a mis en sommeil l'activité du cabaret déolois. Depuis le 19 septembre, l'Audacieux Cabaret présente une nouvelle revue devant un public plus limité mais heureux de pouvoir se divertir.

"La Nouvelle Éco" : après six mois de fermeture, l'Audacieux Cabaret à Déols, a rouvert ses portes

En septembre 2019, l'Audacieux Cabaret fêtait ses cinq années d'existence et touchait les fruits du travail accompli. «La salle était pleine, on était obligé de refuser du monde. La saison 2019-2020 a été formidable jusqu'au mois de mars où l'on a dû fermer du jour au lendemain. Nous avions encore une trentaine de dates qui étaient programmées. Ça nous a complètement dérouté», se souvient Marilyne Vannier qui a créé ce cabaret avec son mari Cédric. Les huit artistes, qui étaient en contrat pour le mois, ont été mis en chômage partiel et leur contrat n'a pas été renouvelé.

L'été étant une période de faible activité pour les salles de spectacle, l'Audacieux Cabaret n'a rouvert ses portes que le 19 septembre. «Notre trésorerie nous a permis de tenir, explique Marilyne Vannier. Nous avons touché les 1 500 euros du fonds de solidarité pour les TPE et surtout nous avons la chance d'être propriétaires et donc de ne pas avoir eu de loyer à payer même si nous avions tout de même certaines charges fixes"

La jauge de la salle a été réduite

Comme pour les restaurants, un protocle sanitaire strict a été mis en place. La jauge est passée de 200 à 110 ou 100 personnes du fait du respect des distances entre les tables. Les soirées dansantes ont été annulées. L'achat de masques pour le personnel et de produits d'hygiène et d'entretien aux normes Covid a entraîné un surcoût.

Malgré ces difficultés, Marilyne et Cédric Vannier ont tenu à présenter, comme ils font chaque saison, un nouveau spectacle avec de nouveaux artistes dont un magicien mentaliste. S'il n'y a plus de groupes venant en autocar des départements alentour, la clientèle locale, elle, répond présent. « Les gens sont contents de pouvoir sortir », souligne la propriétaire du cabaret.

De la visibilité jusqu'à la fin de l'année

La perspective des arbres de Noël donne de la visibilité jusqu'en décembre même si la prudence reste de mise. «On vit au jour le jour, on commande tout à la dernière minute. Certains groupes ont repoussé leur venue au printemps 2021mais nous, pendant ce temps-là, il faut qu’on vive, c’est pourquoi on compte vraiment sur la clientèle et les entreprises locales. La saison 2020-21 va être une année blanche pour nous», conclut Marilyne Vannier.