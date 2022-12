Après un mois de Coupe du monde, le patron du bar "La Rotonde" à Toulouse fait le bilan

Beaucoup appelaient au boycott de la Coupe du monde au Qatar, lui ne pouvait pas Steven Clément, gérant du bar La Rotonde, boulevard de Strasbourg à Toulouse, fait le bilan après un mois de compétition.

Un bilan plutôt bon

"Le début a été mitigé" reconnaît le gérant du bar. "Les gens venaient voir les matchs de l'équipe de France, du Brésil mais les autres matchs étaient très calmes. Il y avait le froid qui était parmi nous, surtout au début de la Coupe du monde. Là les températures sont plus clémentes avec nous pour la fin de la compétition. Ca a aidé."

Et puis il y avait aussi le boycott mais Steven Clément ne pouvait pas se permettre de ne pas diffuser les matchs : "l'enjeu financier est trop important. Les jours de match ça représente en terme de chiffres d'affaires l'équivalent d'une demi semaine de belles journées d'été." Un avantage non négligeable pour ce petit bar dont la plupart des places se trouvent à l'extérieur sur la terrasse.

Le retour des libertés après le covid

Pour cette Coupe du monde, le gérant a même investi dans un écran géant, l'un des seuls du centre-ville. "La fréquentation est allée crescendo, au début on avait 200 à 300 personnes puis là sur les derniers matchs on était à près de 800 personnes. On peut se qualifier de fan zone."

Surtout selon lui cette Coupe du monde marque le retour à une vie entièrement normale : "avant c'est vrai qu'il y avait beaucoup de réglementations. On avait pas le droit de faire grand chose. Là on sent on sent qu'on a passé un cap, qu'on a plus de liberté."