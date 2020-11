La nouvelle éco : après un mois de fermeture, les magasins de jouets s'attendent à une forte affluence

A l'approche de Noël, et après un mois de fermeture, les enseignes de jouets attendent un bon mois de décembre. Comme partout en France, les six magasins La Grande Récré de Savoie et de Haute-Savoie ont augmenté les stocks pour répondre à la demande.