La Nouvelle éco : après un périple en roulotte, un couple s’installe dans une ferme à Loye-sur-Arnon

Apiculteurs dans les Hautes Alpes, Clémentine et Jonathan Challet ont été contraints de cesser leur activité en 2017 confrontés à une forte mortalité des abeilles et à un manque de production. “On avait deux chevaux de trait. On a eu l’idée de partir en roulotte avec nos enfants durant un an. On était souvent accueillis dans des fermes”, raconte Clémentine Challet.

Lors de cette année, elle se forme à la fabrication de fromage auprès d’une chevrière dans le Morbihan et lors de stages dans les chambres d’agriculture. C’est aussi l’occasion de nombreuses rencontres dont une avec la gérante du magasin des treize blés à Loye-sur-Arnon dans le Cher qui les informe qu’une ferme est à reprendre sur la commune.

Jonathan et Clémentine Challet sont arrivés sur la ferme en octobre 2022. - Vincent Perron

Une opération portée par Terre de liens

Le domaine de 40 hectares est uniquement à vendre et financièrement le couple n’a pas la capacité d’acheter. Il se tourne alors vers le mouvement citoyen Terre de liens qui favorise l’installation d’agriculteurs en achetant des terres qui sont ensuite loués à des exploitants comme Clémentine et Jonathan. Depuis 2010, ce mouvement a ainsi permis l’installation de 56 agriculteurs sur 24 fermes en région Centre.

Sur leur ferme, qu’ils ont dénommée Regain, Clémentine et Jonathan Challet ont un cheptel de 30 à 40 porcs élevés en plein air et de 11 vaches laitières pour la fabrication de fromages et l’élevage de eaux sous la mère. Les céréales cultivées sur l’exploitation sont destinées à leur alimentation dans un souci d’autonomie. Leurs produits sont vendus à la ferme, au magasin des treize blés et sur le marché de Saint-Amand-Montrond.