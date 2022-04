La nouvelle éco - Après une très belle année 2021, de belles perspectives pour 2022 chez Gîtes de France

Les vacances de Pâques démarrent très bien pour Gîtes de France avec des réservations en avance de 15% par rapport à 2021. L'enseigne s'attend donc à de bons taux d'occupation dans les gîtes et les chambres d'hôtes de Côte-d'Or aux alentours des 70%, ce qui est un très bon taux d'occupation pour Pâques. Les critères le plus recherchés sont la mise à disposition de piscine, la possibilité d'accueillir les animaux et les gîtes de grande capacité qui sont aussi plus rares. Ces bonnes perspectives pour 2022 arrivent après une année record en 2021. Entretien avec Simon Debord, le directeur de l'agence de Gîtes de France de Dijon.

2021 a été une très bonne année pour Gîtes de France en Côte d'Or ?

Effectivement, on a fait une année record en termes de séjours enregistrés, de volume d'affaires généré dans les gîtes et les chambres d'hôtes du département.

55% des séjours sont supérieurs ou égaux à sept nuits. Ça veut dire que la Côte d'Or n'est plus seulement une étape, mais devient une véritable destination de vacances ?

Oui, et c'est aussi la particularité des gîtes et des chambres d'hôtes en milieu rural qui enregistrent des séjours de 7, 8 même 10 nuits parfois, surtout pendant les vacances scolaires.

C'est relativement nouveau ou c'était déjà une tendance avant cette année 2021 ?

C'était effectivement déjà une tendance avant. Quand un client réserve un gîte, c'est bien souvent pour y séjourner une semaine entière, pour vraiment se relaxer, passer du bon temps en famille. Donc, on n'est pas tellement impacté par les tendances de séjours courts comme peut l'être l'hôtellerie de centre ville par exemple, même si le séjour court devient aussi une nouvelle manière de consommer des gîtes. Mais traditionnellement, on est toujours sur des séjours à la semaine.

Sans grande surprise, c'est la côte viticole qui attire le plus. Mais le Morvan et l'Auxois prennent aussi une bonne part dans les séjours ?

Aujourd'hui et depuis quelques années maintenant, les destinations "nature" fonctionnent très, très bien et on a de plus en plus de gîtes dans ce secteur, notamment le Morvan, qui grimpent en flèche. Et on a naturellement tant une augmentation du nombre de gîtes que du nombre de clients.

La centrale de réservations a enregistré un volume de quasiment 5 320 000 euros en 2021. Est ce que c'est une belle progression ?

C'est une très belle progression si on compare à l'année 2019, l'année d'avant la crise Covid 19, c'est une progression de 5 à 7% en fonction des secteurs, donc on est très satisfait de ce résultat.

Vous l'attribuez seulement à la crise sanitaire ou c'est aussi parce que l'offre est plus en adéquation avec le goût des vacanciers ?

Il y a la part qualitative de l'offre d'hébergement qui augmente. Aujourd'hui, tous les nouveaux porteurs de projets qui se lancent dans l'aventure de créer un gîte, proposent des produits de haute qualité et qui correspondent à la demande des clients. Et la crise sanitaire nous a amené une forte demande sur le secteur de la location de meublé, qu'on peut comprendre assez facilement. Les gens n'avaient peut-être pas envie de s'enfermer dans des lieux collectifs et, du coup, ils souhaitaient se mettre un peu plus au vert dans un gîte ou dans une chambre d'hôte.

Cet effet crise sanitaire est en train de retomber ou vous êtes toujours sur la lancée ?

On est sur une belle lancée pour l'année 2022 parce que les taux de réservations sont supérieurs à ceux de l'année dernière qui était déjà une très belle année. Les perspectives sont bonnes. On voit que la tendance est toujours là, malgré le fait que les clients séjourneront sans doute un peu plus à l'étranger cette année que l'année dernière. Mais la tendance est toujours bonne pour les gîtes et les chambres d'hôtes.