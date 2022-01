La nouvelle éco - Après une très belle année 2021, Neyrat Immobilier recrute en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire

Dopé par la volonté de beaucoup d'habitants de quitter les centres des grandes villes, le marché de l'immobilier se porte bien. Le réseau Neyrat Immobilier le vérifie dans ses 19 agences en Bourgogne et dans le Var et pour répondre à la demande toujours très forte, il recrute huit collaborateurs.

L'année 2021 s'est terminée en beauté pour le réseau Neyrat Immobilier avec un chiffre d'affaires en hausse de 42% ! Et alors que 2022 part sur la même tendance, Neyrat Immobilier recrute pour ses agences de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. Entretien avec son patron Bastien Neyrat.

Bastien Neyrat, le patron du réseau Neyrat Immobilier - Neyrat Immobilier

Combien de postes proposez-vous et quels sont les profils que vous recherchez ?

On recrute actuellement des postes administratifs, notamment en gestion locative et syndic de copropriété. Et puis, on recrute également beaucoup de postes commerciaux pour faire face à la forte demande d'acquéreurs. Il suffit de se connecter à notre site internet. Vous avez des formulaires de contact. Vous avez une adresse mail également sur laquelle vous pouvez postuler et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos offres

Vous venez de clore une année exceptionnelle avec un chiffre d'affaires en hausse de 42%, ça veut dire que le nombre de ventes explose ou que les biens se vendent plus cher?

C'est principalement dû au volume de transactions. En ce qui concerne les prix, on remarque une légère augmentation, mais c'est principalement l'effet volume.

Quels sont les secteurs où l'immobilier se porte le mieux actuellement?

Je dirais qu'actuellement, c'est une tendance générale sur l'ensemble de nos secteurs et de nos agences, on constate ce même engouement pour les biens. On a analysé notamment récemment l'origine de nos clients en identifiant l'origine des connexions Internet sur notre site. Et on voit que la moitié de ces connexions se font depuis la région parisienne. Ce sont principalement des gens qui cherchent à fuir la capitale et peut être également les plus grandes métropoles.

Les maisons anciennes à la campagne sont toujours très prisées - Neyrat Immobilier

Ce sont des habitants qui cherchent à fuir ou il y a également des investisseurs?

On a les deux, vous avez raison. Effectivement, on a aussi beaucoup, beaucoup d'investisseurs, notamment de jeunes investisseurs. C'est une tendance assez nouvelle, beaucoup de jeunes qui investissent dans la pierre. C'est la tranche 20 30 ans.

Ça se traduit comment en terme de prix? Il baisse en ville et monte en campagne?

Par rapport à nos implantations, on est plutôt sur une progression à peu près du même niveau. La plus grosse ville sur laquelle on est, c'est Dijon. Après, on est sur des zones un peu plus rurales, mais on constate quand même une tendance générale. Les niveaux d'augmentation sont à peu près les mêmes, proportionnellement. A priori, on cherche plus les petites villes, mais sans être toutefois trop loin de villes plus importantes.

Quels sont les types de logements les plus recherchés et où les exigences de vos clients?

Actuellement, on est toujours sur cette tendance à avoir des espaces verts, notamment de la maison avec jardin ou éventuellement, pour les plus urbains, une terrasse ou un balcon. C'est une tendance qui reste présente. C'est la qualité de vie qui est privilégiée. On pourrait dire en quelque sorte un retour à l'authenticité.

La recherche d'authenticité reste d'actualité - Neyrat Immobilier

Qu'est ce qui fonctionne le mieux en Côte d'Or? Le neuf ou l'ancien?

Alors nous, on est plus présent sur l'ancien. On note qu'effectivement, il y a un regain également pour le neuf mais dans nos chiffres, c'est quand même plutôt une tendance pour l'ancien.

Vous pensez qu'on va rester sur la même dynamique en 2022?

Pour l'instant, en ce qui nous concerne, sur l'analyse de nos chiffres, la tendance reste la même. Alors à savoir est ce qu'elle va se poursuivre au long de l'année? En tout cas, pour ce début d'année, on reste sur les mêmes tendances.

Il y a beaucoup de concurrence sur le marché de l'immobilier. Comment vous faites la différence par rapport aux autres agences?

Il y a effectivement beaucoup de concurrence et même de plus en plus comme le marché reste très porteur. Ça attire beaucoup. C'est vrai que par rapport à d'autres, déjà, on a effectivement l'ancienneté et la notoriété. Et puis, on investit énormément en communication, beaucoup d'outils numériques. On a notre propre magazine immobilier, donc beaucoup de communication pour pouvoir toucher un très large public. On est sur à peu près 8 à 10% du chiffre d'affaires.

Le réseau Neyrat Immobilier dispose aussi une agence mobile pour aller à la rencontre de ses futurs clients - Neyrat Immobilier