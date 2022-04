La nouvelle éco : Ariège énergies locales regroupe désormais toutes les régies d'électricité ariégeoises

La nouvelle éco s'intéresse à un nouvel acteur de l'énergie en Ariège : Ariège énergies locales, officiellement crée fin décembre. Cette entité regroupe les douze régies municipales d'électricité historiques du département : des structures publiques qui distribuent de l'énergie. Elles sont présentes dans les zones non-desservies par les principaux gestionnaires de réseaux de distribution d'énergies comme Enedis (ou GRDF pour le gaz). Gilles Capy, le président d'Ariège énergies locales, revient sur la création de cette nouvelle entité.

Quel est l'intérêt de ce groupement de régie municipale d'électricité en Ariège ?

La gestion des réseaux se complexifie, les réseaux se numérisent et se digitalisent. Face à ces défis technologiques, chacune des régies aurait beaucoup de difficulté à faire ce saut technologique. L'intérêt de la mutualisation, c'est qu’à douze, on peut plus facilement disposer d'une expertise au bénéfice de tout le monde.

Est-ce que ce regroupement de régies municipales aura un intérêt pour vos clients, les particuliers, notamment en terme financier ?

Nos clients ont déjà un intérêt financier parce que les régies sont autorisées à distribuer le tarif réglementé de l'électricité, dont l'évolution est contrôlée par l'Etat : on ne peut pas décider du jour au lendemain d'augmenter les prix au gré de nos envies ou de l'actualité. Mais, ça a un intérêt car une partie de plus en plus importante d’énergie pourrait être produite localement. Donc, ça veut dire que des projets locaux vont se faire sur notre territoire, des salariés vont travailler sur cet élément de production, etc. L'intérêt, c'est l'intérêt général.

Ces régies municipales produisent 20% de l'électricité qu'elles distribuent aux particuliers. Le reste est acheté à EDF. Est-ce que le fait de vous regrouper va permettre d'augmenter la part d'électricité que vous fabriquez ?

Oui, parce que nous allons pouvoir participer au financement d'investissements pour la production d'énergies locales : du photovoltaïque, ou si la possibilité nous est donnée, de nouvelles centrales hydroélectriques. Mais notre intention, grâce à la réunion et la mise en commun des moyens des douze régies, est bien de participer à de nouveaux projets de production d'énergies renouvelables sur le sol ariégeois.

En Ariège, les régies municipales détiennent 13% du marché de l’électricité. C'est 5% en moyenne en France. Comment vous expliquez que ce concept de régie ait mieux pris en Ariège qu'ailleurs ?

La concentration des régies est très liée à la géographie et à la présence ou non de possibilités de production, notamment d'hydroélectricité. Nous avons de l'eau, du soleil. La question est donc de savoir comment on va profiter de ces caractéristiques, du point de vue énergétique, pour participer à une production plus importante d'énergies renouvelables sur ce territoire.

