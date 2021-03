La nouvelle éco : Armor Emballage maintient son activité grâce aux ventes à emporter dans les restaurants

Depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, Armor Emballage a vu son activité se limiter. L'entreprise, basée à Caudan (Morbihan), distribue des emballages - carton de pizza, boîte à salade, boîte snaking, etc. - à destination des restaurants, mais aussi dans le secteur de l'événementiel. Avec ce dernier domaine en pause depuis des mois, la société a perdu une partie de son activité. "Nous compensons, ces derniers mois, avec la vente à emporter dans les restaurants, puisqu'ils ne peuvent pas non plus recevoir de public", affirme Julien Cap, le gérant. "Je vends pas mal de serviettes et sets de table aux restaurateurs, puisque cette partie-là sert normalement surtout à l'événementiel", ajoute Julien Cap.

Le gérant fait aussi face, depuis le mois de février, à des délais qui s'allongent pour l'approvisionnement des emballages : "Malheureusement, beaucoup d'emballages viennent d'Asie et il y a un blocage en ce moment vis-à-vis des imports."

Une capacité d'adaptation

Armor Emballage a fait face à de grosses fluctuations en un an, avec des mois très mauvais et d'autres très bons. Le gérant, qui se déplace dans les quatre départements bretons pour livrer ses emballages, essaie de rester positif : "On a toujours des doutes sur le déroulement des prochains mois, donc il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation par rapport à cela."