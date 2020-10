La nouvelle éco : Arnaud Montebourg visite Senfas à l'invitation de Gard Entreprises

Gard entreprises, (400 entreprises Alès-agglo) et autant dans le Gard Rodhanien et Nîmes invite pour sa 3é journée Business&Connect Arnaud Montebourg, (le pape du made in France) pour des rencontres qui durent deux jours. Au programme - dès ce jeudi - la visite de Senfas, le transformateur de fruits secs, (amande/Noisette/Galette végétale). 2 sites de production (St Privat-des-Vieux et Méjannes-lès-Alès). 75 salariés 37 M€ de chiffres d'affaires.

Michel d'Ozenay interrogé par Mélodie Viallet. Copier