La nouvelle éco : Aromazone s'installe à Toulouse, place du Capitole

C’est une marque en plein développement, dans un marché en plein boum. Le groupe Aromazone ouvre une boutique en plein cœur de Toulouse, place du Capitole, ce 17 septembre. La marque de produits bien-être est déjà très connue sur internet, avec sa boutique en ligne.

A Toulouse, plus de 200 mètres carrés seront consacrés au bien-être et à l'aromathérapie. "C'est la possibilité de prendre soin de soi, avec les huiles essentielles" explique Anne-Cécile Vausselin, une des fondatrices d'Aromazone. Dans la boutique toulousaine, on pourra même y fabriquer ses propres produits dans un atelier, avec le conseil de naturopathes ou de pharmaciens. "On y apprend à faire ses cosmétiques personnalisés mais aussi des produits d'entretien ou de bien-être", précise la dirigeante.

Anne-Cécile Vausselin reconnaît que ce marché du bien-être a été boosté par la période stressante du Covid-19 et les confinements successifs. La boutique toulousaine est la huitième ouverte par Aromazone, qui compte continuer à se développer en France, et à l'étranger.