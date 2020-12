La Nouvelle Eco : artisan fumeur dans la Vienne, il innove pour se diversifier

Yannick Soreau le dit en rigolant (un peu jaune) j'en avais un peu marre de faire des marchés traditionnels qui rapportaient que moyennement j'ai donc misé sur l’événementiel en 2020 et patatras, le Covid-19 est arrivé et depuis pas de fumée blanche pour annoncer de bonnes nouvelles. Aujourd'hui il tente, il teste, il expérimente. "Alors y a des fois c'est trop fumé, des fois c'est pas assez donc on refait, on remet ça et on recommence. Que ce soir la truite élevée dans la Vienne, un peu de saumon, mais j'essaie aussi magrets, filets mignons mais aussi fromages de chèvres et même poitrine fumée."

Yannick Soreau tente, teste, peaufine. - YS

L'expérimentation passe aussi par le fumoir lui même "Un fumoir en inox alimentaire pour l'instant je fume à froid avec du bois de hêtre, je vais expérimenter aussi le fumage à chaud, mais aussi avec d'autres essences de bois pour apporter de nouvelles saveurs."

Yannick Soreau travaille main dans la main avec Sylvain Secq, boucher-charcutier-traiteur à St Jean de Sauves, et il peut compter sur une dizaine de revendeurs dans la Vienne.